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水情嚴峻仁義潭蘭潭蓄水量跌破千萬噸 民疑為何不清蘭潭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘭潭堤岸水漬線愈來愈長。記者魯永明／攝影
蘭潭堤岸水漬線愈來愈長。記者魯永明／攝影

久旱不雨，嘉義水情燈號本月初改為減壓供水的黃燈，最近高溫炎熱，用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落，南區水資局統計，到昨天兩座水庫合計蓄水量961萬噸，跌破千萬噸，蓄水率只剩28.20%，仁義潭展開清淤，蘭潭也浮現沙洲、小河道卻未清淤惹議。

春雨遲遲不來，供應嘉縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，水位直直落，早起運動民眾發現，嘉市蘭潭進水口出現大片沙洲，潭中有個突出小島，堤岸水漬線愈來愈長、水庫淹沒區百年巫家古井浮現、出現大片爛泥雜草、水舞展演器材清晰可見，民眾擔心再不降雨，水庫恐將見底。

南部降雨量創下30年來新低，水公司第五區管理處啟動仁義潭清淤工程，預計完成3.5萬立方公尺，第五河川局支援清淤，預計清淤2萬立方公尺，希望梅雨季前，達到清淤5.5萬立方公尺目標，增加水庫容量。

民眾質疑相同水庫，蘭潭使用期間比仁義潭長，同樣水位下降出現沙洲，擔心縮短水庫壽命，為何仁義潭清淤、蘭潭不清，增加庫容量？第五區管理處說，仁義潭、蘭潭屬離槽水庫，相互連通，為減少泥砂淤積，仁義潭竹山進水口附近有沉砂池，避免含砂土八掌溪水直接進水，仁義潭淤積率10%，蘭潭的水源來自仁義潭，淤積不嚴重。

為減少2座水庫取水、延長供水，南區水資局與水公司聯合調配供水，嘉義區1天用水量需30萬噸，為讓水庫撐到5月梅雨期、颱風季，每天由台南烏山頭水庫系統支援10萬噸，雲林湖山水庫支援10萬噸，蘭潭、仁義潭串聯出水10萬噸，視水情滾動檢討，增加調配量，希望撐過旱象。

蘭潭進水口出現大片沙洲小河道。記者魯永明／攝影
蘭潭進水口出現大片沙洲小河道。記者魯永明／攝影
蘭潭堤岸水漬線愈來愈長。記者魯永明／攝影
蘭潭堤岸水漬線愈來愈長。記者魯永明／攝影
蘭潭出現突出小島 。記者魯永明／攝影
蘭潭出現突出小島 。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井浮現、出現大片爛泥雜草。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井浮現、出現大片爛泥雜草。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 蘭潭 嘉義

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