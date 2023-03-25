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降雨從北往中部擴大！吳聖宇：今晚到明天影響最明顯 可能有春雷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
降雨從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現。本報資料照片
降雨從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現。本報資料照片

今天周六也是補班日，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，隨著春雨鋒面通過，以及後續華南雲雨帶接力影響，由北往南各地陸續都會有下雨的機會。

他說，中部、北部局部地區甚至會有出現春雷的可能性，溫度也因為東北季風南下而轉涼，要注意周末的天氣變化。

過去幾天的天氣不錯，他說，雖然鋒面逐漸來到台灣北方，也有看到旺盛對流在海面上發展的情況，但是並沒有真正影響到台灣本島陸地上的天氣。

不過，他說，今天因為北方冷空氣增強，鋒面將會持續南壓經過台灣上空，明天往南來到巴士海峽，鋒面本身因為結構減弱的關係，對於天氣上的影響不大，但是後續將有華南雲雨帶接力移出。

吳聖宇說，降雨從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現。

他指出，預估從今晚一直到明天白天，是這波華南雲雨帶影響最明顯的一段時間。中、北部局部地區累積雨量可能較多，甚至會有局部春雷響起的機會。

吳聖宇表示，明天晚間之後各地雨勢減緩，不過整個華南雲雨帶造成的降雨仍會斷斷續續持續到下周一。下周二、周三降雨將會減少許多，縮減到東北季風的迎風面降雨為主。下周四至周五另一波鋒面及華南雲雨帶接近的機會，天氣又有變化。

溫度方面，今明兩天一直到下周一也將隨著東北季風增強而轉涼，尤其是明天到下周一，溫度偏涼的情況最為明顯。北部、東北部白天高溫17-20度之間，中部及花東地區高溫22-24度左右，南部受影響較小，高溫仍可維持在28度或以上。

低溫方面，明後天也會比較偏低，中部以北到東北部空曠地區可能會降到14-16度之間，南部還有花東地區低溫還可以維持在17-19度或以上。南北之間溫度的差異頗為明顯，南來北往要多注意。

吳聖宇說，下周二之後溫度就會逐漸回升上來，接著一直到清明假期之前預期整體溫度都是呈現回升的走勢，再下一波較明顯的冷空氣南下時間點還有待觀察。

至於清明節假期天氣，吳聖宇說，目前來看似乎還有很大的變動性，尤其北部、東半部地區，受到鋒面或是華南雲雨帶影響出現下雨天氣的機會仍高，不過時間還太早，下周再觀察比較準確。

降雨從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現。本報資料照片
降雨從今天下半天開始就會逐漸趨於明顯，先是從北部、東北部地區開始，到了晚間下雨的範圍就會擴大到中部、花東地區，南部地區則可能要等到深夜之後到明天才會有局部降雨出現。本報資料照片

東北季風 高溫

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