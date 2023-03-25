提前掃墓避塞車 國道明天單一費率再7折

明天為清明節連假前一周日，高速公路局說，為鼓勵民眾提前掃墓，以分散連假國道壅塞車流，明天國道採單一費率再7折收費。

今天為補行上班日，高公局說，研判周日的旅遊旅次較少，故不實施國5北向高乘載管制，呼籲用路人可多加利用周日提前掃墓享國道通行費優惠。

高公局說，自民國103年起於清明節連假前的周休實施通行費率優惠措施，以鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明節連假，經試算小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元。至於短途（每日行駛里程在42公里以下）用路人費用略有增加，籲請短途用路人改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局提醒，雖然明天不實施國5北向高乘載管制，但當天仍會視國5北向實際交通狀況，機動實施匝道儀控管制，及大客車通行路肩與主線儀控措施，用路人務必配合。

高公局說，用路人上路前務必檢查車況，避免在雪山隧道內發生車輛故障，影響行車安全與順暢，養足精神再上路。新冠肺炎防疫措施鬆綁後，各服務區駕駛人休息室已恢復使用，用路人如行駛中有疲勞情形，可考慮至服務區休息後再出發。