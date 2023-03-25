未來2周迎春雨 明後兩天全台都有降雨機會

月長期天氣展望，中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」說，未來第1周（今天至31日）各地氣溫下降，且有短暫陣雨的機會，期中起氣溫略回升，中部以北及東半部有局部短暫陣雨。

氣象局說，未來第2周（4月1日至7日）環境水氣仍偏多，中部以北及東半部仍有短暫雨。春天天氣變化快速，隨時留意最新預報資訊。

模式溫度指標預測，未來第1周期初下降至明顯低於氣候平均值，期中起逐漸回升至接近於氣候平均值至第2周期末，但第2周期中略降。

雨量指標顯示，未來第1周期初有明顯的降雨訊號，期中起至第2周期末降雨訊號較弱。本期溫度指標自第1周期末起、雨量指標自第2周起，部分預報成員分散度較大，預報不確定性較高。

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，今天東北季風增強，加上華南雲雨區逐漸東移，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，出門記得攜帶雨具備用，其他地區則為多雲到晴。

今天迎風面的北部及宜蘭地區降溫明顯，整天氣溫偏涼，大約在19到22度，其他地區雲量逐漸增加，中南部高溫仍有30度左右，內陸地區感受稍偏熱。桃園至嘉義沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風。

明天、下周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些。

下周二東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周三、下周四水氣再增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

31日至4月3日東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；時序進入春季，後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。