「台灣終於被降雨訊號填滿了」 專家：今愈晚雨勢愈明顯

天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」說，台灣終於被降雨訊號填滿了。周末兩天華南雲系陸續東移，配合東北季風南下。今天迎風面北部東半部將率先有短暫雨，且隨著時間愈晚雨勢愈明顯。

天氣風險說，今晚間至明天，台灣附近環境水氣增多，各地皆有降雨，而其中以迎風面北部、東北部及中部山區雨勢較為明顯。若時有對流較旺盛發展時，甚至有短時較大雨勢或雷雨出現的可能，而其他地區是大致有短暫陣雨的型態。

天氣風險說，明晚隨著華南雲系水氣漸少後，降雨範圍才會逐漸限縮至迎風面及中部山區。

下周一受華南雲雨帶殘留雲系、東北季風影響，迎風面地區及中部山區仍有局部短暫雨，其他地區大致是陰時多雲的天氣。天氣風險說，下周二東北季風逐漸減弱，仍是迎風面地區及中部山區有局部短暫陣雨，剩下地區則是大致多雲。