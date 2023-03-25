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春雷乍響下雨了 吳德榮：未來一周兩波鋒面雨帶移入

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春雷乍響下雨了 吳德榮：未來一周兩波鋒面雨帶移入

聯合報／ 記者周湘芸董俞佳／台北即時報導
今天鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞春雷乍響的機率。本報資料照片
今天鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞春雷乍響的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面雨帶逐漸逼近台灣，伴隨帶狀降水回波，其中並有閃電現象。

吳德榮說，今天鋒面雨帶逐漸逼近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦轉有局部短暫陣雨的機率，部分地區有聽聞春雷乍響的機率；北台灣氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。北部22降至15度，中部16至28度，南部17至34度，東部17至31度。

他表示，明天、下周一鋒面雨帶影響；中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率；明天仍有春雷的機率。明天北偏涼、其他地區稍轉涼，下周一各地氣溫略升。

吳德榮說，下周二、周三鋒面雨帶遠離，相對空檔；下周二北部、東半部仍有局部陣雨，其他地區好轉為多雲時晴，下周三各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升。

他說，下周四至周六另一波鋒面雨帶移入，中部以北及東半部有明顯降雨。模式末期的模擬有較大的不確定性，各國模式皆不斷調整，應持續觀察。

吳德榮 中央大學

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