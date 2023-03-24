3月31日起不停讓行人罰3600 265處科技執法、同時受理檢舉
我國去年有近400名行人死於交通事故，為擺脫行人地獄惡名，交通部完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修法，3月31日起將提高汽車行經行人穿越道不暫停讓行人罰則，不分大小型車一律開罰3600元。警政署表示，目前已有265處路口設有科技執法設備，今年預計再增加14處，同時受理民眾檢舉。
根據警政署統計，去年取締行經行人穿越線、轉彎未停讓行人共5萬832件，較前年同期3萬2464件增157%；今年光1至2月也有1萬3069件，較去年同期7639件增71%。
警政署表示，今年將在行人及護老專案針對易違規或肇事路口加強取締，重點執法項目包括汽機車不停讓行人、汽機車轉向不停讓行人、汽機車闖紅燈、汽機車紅燈右轉、慢車不停讓行人。目前全台有265處道路設有科技執法，今年預計再增加14處，同時也受理民眾檢舉。
「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修法預計3月31日上路，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高額3600元處罰（機車維持1200元）。
另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。
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