快訊

生前最悲傷事實遭揭 他曝「這事」讓羅賓威廉斯真正感到快樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車廂內講電話、訊息聲好惱人！雙鐵出招：最重拒絕運送

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵、高鐵公司研議提升車廂寧靜作法，若乘客不聽勸阻，最重得拒絕運送。本報資料照
台鐵、高鐵公司研議提升車廂寧靜作法，若乘客不聽勸阻，最重得拒絕運送。本報資料照

行動電話已為國人生活一部分，但大眾運輸屬密閉式公共場域，舉凡使用手機交談視訊、通訊軌體提示音、影音媒體播放等都足以妨礙車廂安寧。交通部長王國材表示，已指示台鐵、高鐵公司研議提升車廂寧靜作法，宣導行動電話使用禮儀，維持乘車品質，若乘客不聽勸阻，最重得拒絕運送。

交通部表示，民眾如有妨礙乘車及候車秩序，不聽勸阻情事時，台、高鐵業者可視情節依旅客運送契約處置，最重得拒絕運送。王國材指出，舒適的乘車環境有賴尊重他人搭車權益，在車廂使用行動電話通話應降低音量、戴耳機使用3C產品，共同維護安靜的車廂環境。

高鐵公司總經理鄭光遠表示，為維護車廂寧靜，現行已透過車廂內跑馬燈、商務車廂玄關通道門張貼「維持車廂安靜」貼紙，椅背張貼手機靜音貼紙等向旅客宣導。列車組員若發現旅客音量較大時，也會進行勸導，並持續加強廣播及跑馬燈宣導頻率；現行商務車廂服務推車及販賣推車將增設維持車廂寧靜宣導牌示。

台鐵局長杜微指出，台鐵局除透過官網、APP、及車內資訊顯示器，持續以中英文標示推播「電子用品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話」等警語外，也將組成宣導小組，以舉牌方式進行車上宣導，並由乘務人員巡走車廂協助勸導。此外，旅客也可以文字簡訊傳送至0921-765-125，客服中心將轉知列車長處理。

車廂 高鐵

延伸閱讀

擺脫行人地獄稱號 王國材：短期可做的趕快做

電價調漲 雙鐵年增6億多負擔 王國材親找王美花解套

公共運輸月票目標7月上路 王國材：全台已20縣市參與

影╱台灣燈會參觀人次膨風？ 王國材：以北市府數字為主

相關新聞

今年第二次！食藥署網站遭攻擊「開啟遲鈍」 流量異常增加

衛福部食藥署官方網頁今開啟遲鈍，遭爆料是駭客入侵。食藥署指出，這是很常見的分散式阻斷服務（DDoS），各大網站每天都有可...

明北部轉涼出門帶傘！周日全台有雨 回暖時間曝

中央氣象局表示，明天東北季風增強、華南雲雨區逐漸東移，北部及東北部地區天氣轉涼，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫...

猴痘疫苗開打！台北市近1700人預約最多 增開2醫院接種

猴痘疫苗3月22日開放高風險族群預約，一度因資料解密過程轉檔異常，導致部分登記民眾收到的預約信及登記編號，與起初完成登記...

流感重症已釀13死 疾管署公費給藥擴大使用延長至4月底

衛福部疾管署統計，今年流感季截至3月20日已累計64例流感重症，鑑於社區流感病毒活動持續，經諮詢專家委員意見後，疾管署決...

春雨要來了 賈新興：將有兩波 可望持續至4月14日前後

全民期待普降甘霖解除旱象。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，將有兩波春雨影響，第一波是26日周日至27日...

車廂內講電話、訊息聲好惱人！雙鐵出招：最重拒絕運送

行動電話已為國人生活一部分，但大眾運輸屬密閉式公共場域，舉凡使用手機交談視訊、通訊軌體提示音、影音媒體播放等都足以妨礙車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦