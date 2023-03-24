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高雄減量供水倒數6天 台水說明節水措施

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

高雄地區即將自3月30日起由減壓供水黃燈轉為減量供水橙燈，台水說明，科學園區、科技園區等將總量管制節水10%，其他工業用水大戶同樣實施節水10%，非工業用戶的用水大戶，由減量供水10%循序漸進至減量20%，一般家戶僅維持減壓供水。

配合水情燈號調整，高雄地區從夜間減壓升級到減量供水，台水說明減量供水措施：永安、臨海、大發、仁武、大社、林園等工業區、南部科學園區(高雄園區)及楠梓科技園區、前鎮科技產業園區，採總量管制方式實施節水10%，由工業局、國科會及加工出口區管理處負責區內用水調配及管控。

非科學園區、工業區及產業園區的每月用水量1000度以上工業用戶，實施節水10%。

同時，每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

一般家戶則維持夜間22時至隔日6時減壓供水。

台水表示，大用戶節水量計算是以2023年2月7日水情燈號轉綠燈前6個月，即以水單收費月份2022年9月至2023年2月的月用水量平均值為準。

3月25日將發送減量供水通知單予大用戶，於3月30日啟動減量供水措施，一周後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第一次應開具勸導單，第二次與縣市政府會同執行鉛封減供措施。

國科會

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