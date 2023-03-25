熟齡離婚─諮商篇／學習分手 離婚諮商課爆滿

熟齡離婚到底是不愛了？還是自己的人生課題「卡關」，離婚發生時刻，大多也是人生的關鍵轉捩點。人生下半場，當決定離婚時，你／妳真的想清楚了嗎？多數人面對分離，不但沒有深思熟慮，更難好聚好散，但撕裂關係，同時也撕裂心靈。 聯合報關心大家的退休力，準備老後生活，熟齡離婚更需要準備，本周橘世代報導坊間陸續開出離婚相關課程，讓人看清楚關係，好好分手，做好人生的功課。

離婚諮商類型 製表／陳雨鑫

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「離婚」也需要上課？知名家事律師賴芳玉近期推出線上離婚課，在此之前，兒福聯盟也在線上平台推出離婚規畫課程。兒福聯盟資深主任李惠娟說，「分手」需要學習，亞洲社會沒有人教這門功課，離婚是更難的課題，斷開親密關係時，多數人害怕，也擔心一個人，學習面對關係的變化，是成人的學習課。

兒福聯盟調查，夫妻離婚後「從此不聯繫」、「敵對水火不容」比率達五成六，僅二成二可以當朋友。好聚好散為何這麼難？一位台北市晚晴婦女協會的志工表示，國人對於如何好好建立關係，渴望學習，協會開設的各類課程，包含自我成長等幾乎都爆滿。

離婚創傷 外遇常是假議題

「離婚」在國外的心理學家研究中，將其列為人生重大創傷的第二位。賴芳玉說，離婚最大宗的原因仍是「外遇」，但看過這麼多的案例，外遇其實是離婚的假議題，外遇常發生在夫妻人生階段走進「轉折」的時刻，如丈夫在職場上，職位長期無法突破、妻子面對空巢期等。

賴芳玉說，面對人生的課題時，人們總會有個想像，外面的世界總是比較好，卻忽略往內探詢，導致下次再面對問題時又會再次選擇「逃」，無解的課題，情緒常會勝過一切，也容易把關係弄得更糟。踏進律師事務所的夫妻，多數是走投無路，開課是希望能選擇離婚前，夫妻能先思索，痛苦的來源真的是婚姻嗎？

順利離婚 卻迎來更深空虛

早在二○○三年就開始做家事商談的李惠娟說，許多求助商談的夫妻都是「快速離婚」，後續為了爭奪孩子的撫養權，彼此鬧得不愉快。曾有個案告訴她，原本非常期待離婚，可以與外面的人建立新的關係，但順利離婚後，迎來的是更深的空虛感，仔細思索才發現，當初造成關係不順利的是他對於經濟的恐懼，卻投射給另一半，兩人不斷爭吵，從頭到尾都是他自己沒辦法面對自身課題，反而傷害了最親密的人。

李惠娟說，親密關係是人類最底層的需求，離開親密關係，對於每一個人來說都是痛苦的。如果兩人經過自我探尋，最終仍要從兩個人走向一個人，一定要不吝嗇對外求援，台灣的教育從沒有教分手，都靠人們自己探索，所有人在關係成績單多數不及格，導致離婚後，怨偶多於好聚好散，更影響到孩子的成長，讓整個家庭更加破碎。

賴芳玉表示，離婚雖然是人生中的重大創傷，卻也是「轉大人」的時刻，但男性很容易就直接進入到另外一段關係，滿足離婚的失落感，通常難以蛻變，反而是女性好好療傷面對自我，通常離婚後蛻變得很快，例如藝人賈靜雯、徐曉晰等，大家可以看見她們的蛻變，不但成為成熟的大人，也更能找到自己的幸福。