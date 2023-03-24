避免重演貨輪撞碼頭 高港將開航安專案會議

高雄港日前發生塞浦路斯籍貨櫃船「現代東京輪（HYUNDAITOKYO） 」直衝高雄港77號碼頭事件，事後傳出引水人有酒精濃度反應惹爭議，高雄港引水人辦事處還發出道歉聲明。高雄港務分公司今表示，近期將主動邀請國家運輸安全調查委員會、交通部航港局、引水人、輪船公會、船代公會等單位，共同參與航安專案會議，就各界提供建議進行討論，持續滾動檢視修正港區航行安全規章，以提升港口航行安全。

針對此次事件，高雄港引水人辦事處先前暫時停止徐姓引水人輪值領航業務，靜候調查，更要求所有引水人登船前應自主實施酒精濃度呼吸測試，一接獲信號台管制員告警通知，應立即採取修正及應變措施，以免發生航安事故。高雄港務分公司港務處處長郭光輝說，針對港區水域安全，過去已有航安相關規章，引水人管理權責屬於航港單位，因應此次事件，將在航安專案會議上，另行討論是否針對引水人再增修相關安全規範。

高雄港務分公司表示，109年與法國空中巴士公司合作，建置船舶操航智慧警示輔助系統，可輔助VTS管制員適時向船長或引水人示警，以利其採取適當應變作為，以本次進港船「現代東京(HYUNDAI TOKYO)」碰撞高雄港77號碼頭事件為例，VTS管制員藉由該系統示警訊息，碰撞事故發生前即曾多次以無線電向引水人示警船速過快。

另外，高雄港務分公司每年均依國際組織IALA規定，定期辦理VTS管制員教育訓練，並參考運安會建議，111年起擴大邀請引水人、港勤業者共同參與訓練，並安排運安會調查官、台灣海洋大學及高雄科技大學等專家學者，協助提供最新航行相關法規及航行應變行為等專業知識。