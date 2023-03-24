預防禽流感解決老中青混養 陳吉仲：唯一解方全面洗選

為何台灣今年會缺蛋這麼嚴重？政府何時警覺雞蛋產量不足？農委會主委陳吉仲今天表示，去年就知道雞蛋的生產與需求量的差異，若不是要照顧小農，不會讓缺蛋這麼嚴重，他說雞蛋缺口太大影響民生以及加工業者，最後才專案進口，希望這部分可以照顧小農，若長期趨勢，還是要調整產銷結構。

農委會防檢局今天舉行禽流感防疫專家座談會，請來動物流行病學、獸醫、病毒、產業、病毒專家共同討論禽流感防疫。

陳吉仲表示，現階段養雞場老中青三代雞混養沒辦法解決，唯一解決當然透過全面洗選，雞蛋若同意全面推動洗選，也會推動讓企業洗選，也會照顧基層農民，這樣養雞統進統出後，未來會透過中央畜產會有5000萬顆調節，同時也加入禽流感保險，若落實生物安全措施後，還是受到禽流感侵襲才理賠；而做了這些後產銷制度也正在改變中，會在一個月內討論完會再報告。

中興大學動科系名譽教授許振忠表示，禽流感跟缺蛋絕對有關係，台灣蛋雞場密度太高，且絕大多數都是傳統雞場，傳統雞場哪有甚麼生物安全措施，都是一個儲存室，記帳記在牆上，很多靠近道路旁邊，也沒人車管制。

許振忠說，蛋雞產業兩大問題，一個是混養、另一個是包銷制，也不是補助改建雞舍硬體就好，軟體也要下去，要求改成密閉式，錢補助了，但配套措施是甚麼，要達到甚麼程度才有驗收標準，否則，很多業者不會用新式設備，比開放式更糟糕，因此要進入教育訓練。

他也提到，蛋箱若能夠解決，老中青混養的方式就能解決，他認為蛋箱承裝蛋盤運銷模式，若是紙箱可能好一點，若紙箱裝蛋盤，運銷到末端，這紙箱沒有回來，未來碳足跡回歸到每顆蛋裡他認為不可行，也會帶病原；因此建議以產銷班模式，政府資源投入，農民當老闆，作集中洗選，仍以箱蛋送交洗選場，洗蛋噴印洗箱，阻斷病毒傳播鏈，用洗選蛋進入消費市場。

國內禽流感專家、中興大學名譽教授謝快樂表示，蛋中雞場有注射隊，人進進出出，容易疫病傳播，另外，蛋箱都沒在消毒，很難防治禽流感。