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「C肝辦降級」挨轟 衛福部國健署：再6.5萬人就達標

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國內C肝患者約有55萬人，為達到2025年治療25萬人根除C肝目標，截至去年10月已治療14.7萬人，健保用於治療C肝總額花費約300多億元。圖／本報資料照片
國內C肝患者約有55萬人，為達到2025年治療25萬人根除C肝目標，截至去年10月已治療14.7萬人，健保用於治療C肝總額花費約300多億元。圖／本報資料照片

聯合報今天報導，衛福部喊出「2025年超前世衛清除C肝」，原直屬衛福部的「國家消除C肝辦公室（簡稱C肝辦）」卻於2月降級併入國健署癌症防治組，中研院士陳培哲抨擊令人不解。國健署今天發布新聞稿表示，「國家消除C肝辦公室」已完成階段性任務，回歸體制，於國健署成立「B、C型肝炎防治辦公室」。

國健署表示，我預估2025年減少國內8成的C肝病人，迄今B、C型肝炎篩檢人數超過471萬人，其中確診慢性C型肝炎有14萬人接受治療，預計再治療6.5萬人就可達標。

「C肝還沒清除，C肝辦公室卻先被清除。」陳培哲直言，美國日前才宣布成立隸屬衛生部次長的C肝辦公室，並投入數十億美金防治資源，反觀台灣在政策上領先美國，卻半途而廢，相當可惜。

國健署指出，「國家消除C肝辦公室」自2016年12月1日成立，考量已完成階段性任務，爰回歸體制，於國民健康署成立「B、C型肝炎防治辦公室」，行政院和衛福部設有「中央癌症防治會報」和「衛生福利部肝癌及肝炎防治會」，皆有邀請多位專家共同參與消除病毒性肝炎，並進行跨部門協商、溝通合作。

國健署指出，我國預估2025年減少國內80%的C肝病人。迄今B、C型肝炎篩檢人數已累計超過471萬人，其中確診為慢性C型肝炎的病人接受口服新藥治療超過14萬人，預計將再治療6.5萬人就可達標。

國健署持續提供45至79歲（原住民提早到40歲）民眾終身一次B、C型肝炎檢查，提醒篩檢結果為C型肝炎抗體（Anti-HCV）陽性的民眾，需接受C型肝炎病毒檢測（HCV RNA），以進一步評估是否用藥與追蹤。

肝炎 C肝 國健署

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