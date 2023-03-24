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公有停車場充電樁衍生霸占 新北高雄只收停車費

中央社／ 台北24日綜合報導

電動車逐漸普及，大都會公有停車場及停車格開始設置充電樁，卻衍生占用車位問題，六都機制不一，台北市、桃園市和台南市收費，新北市、高雄市採停車收費、充電免費，台中市7月1日起從免費改為收費。

台北市政府停車管理工程處告訴中央社記者，台北市電動車停車格位採收費機制，以差別費率計算，原有費率作為基礎，如有充電每小時加收新台幣10元，若不充電則加收20元，即使是電動車，停了格位卻不充電還是加價不誤，以保障「充電行為」。

新北市政府交通局停車管理科長蔡柏坤說，新北市公有停車場充電樁只收停車費，不收充電費，市府也尚未接獲民眾反映類似霸占充電樁的情形。

台中市停管處則公告，台中市公有停車場充電區7月1日起改採累進費率，不論是否充電，第1小時收費20元，第2小時起40元，停1天收費940元，以避免車主霸占。

桃園市政府交通局停車管理工程科長魏光譽表示，充電樁設置是給民眾應急，桃園市公有停車場電動車停車格民國110年11月訂定收費標準，停車前2小時免費，第3小時起每小時收費60元。

台南市公有停車場充電樁及路邊智慧停車充電柱，一律收費，以避免占用。市府交通局統計，公有停車場充電樁約有170根，以度計費或以分計費，由委外經營業者視市場機制決定；路邊智慧停車充電柱以分計費，1分鐘新台幣1元，停車費另計。

高雄市政府交通局則表示，目前高雄市公有停車場32場共設有170根電動樁，採停車收費、充電免費，但也劃設電動車優先格位，並搭配勸導單及三角錐，以排除占用問題。

停車場 台中市

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