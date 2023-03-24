疫後國門大開 旅客違規攜帶肉品件數暴增10倍

疫後國境大開，國人頻繁進出國，違反規定從國外帶肉回國的民眾也大增，根據農委會統計，今年1月1日到3月20日止，違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的旅客人數已有121人，比111年同期增加110人，數量暴增10倍、增加明顯；且大多來自中國大陸、越南、泰國、馬來西亞，防檢局也將與關務署針對重點風險航班，加強執法。

農委會今天舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心第26次會議」會後記者會。農委會主委陳吉仲表示，從被查獲的違規豬肉製品中，中國大陸占了三成八，將近四成，被查出的楊姓件數最多，而中國大陸、越南、泰國是違規肉製品檢出非洲豬瘟陽性最多的國家。

陳吉仲說，防檢局與關務署針對中國大陸、越南、泰國、馬來西亞重點風險航班加強執法，手提行李、托運行李檢查外，若走綠色通道不用通報者，防檢局與關務署要確認如何執行，避免少數旅客心存僥倖，走綠色通道帶肉製品進來。

陳吉仲表示，國內廚餘428合格蒸煮13縣市，確保每一場依照規定蒸煮。畜牧處199頭以下不得使用，避免擔心中央與地方政府，沒有查核到，可以檢舉，若有人養豬沒有依照規定使用廚餘，如何檢舉，近日會請畜牧處與防檢局提供給全國所有民眾。