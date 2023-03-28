社恐人士好焦慮？這些煩惱引起廣大社交恐懼者共鳴！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「社交恐懼煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大社交恐懼煩惱。

近年來「社恐」一詞於網路上爆紅，其所指的便是社交恐懼症。你是否在遇到需要社交的場合，心中感到焦慮或厭煩呢？而社恐人士大部分的煩惱又是哪些呢？

最怕「與人交談沒話題」 不喜「陌生新環境」引社恐者迴響 TOP5社交恐懼煩惱 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 不喜與人交談

觀察近三個月內網友針對「社交恐懼」的相關話題討論，可以發現許多網友在提到自己有社群恐懼時，多伴隨著「不喜與人交談」的煩惱，表示「不知道要說什麼，沒有話題」，其中，更有不少網友留言分享自己「聊天前會在心裡打草稿」、「打電話找客戶，都還要先打草稿練習」，還補充說明雖然打了草稿，真正開口時還是會太緊張導致口吃，引發社群廣大共鳴。

NO2不喜加入新環境

而對於社恐人士「加入新環境」也是一大挑戰，因為需要花心力社交和熟悉環境，尤其是對於身為轉學生，或是想要轉職的網友特別有感，網友就感嘆「社恐人+1，去哪都要先做功課，很難去未知的空間」、「也是社恐+1，超怕到一個完全陌生的環境，我都會默默觀察別人在說什麼，然後在旁邊等待天使跟我搭話」。

NO3. 不喜成為焦點

此外，引起網友討論的還有儘管口罩解封，但因為社恐所以選擇持續配戴口罩，避免自己的表情或臉部反應被人看到，表示「口罩治好我的社交恐懼症，脫口罩會讓我直接社會性死亡」，認為戴口罩是社恐人士的救星，可以讓自己保持低調，以免成為焦點而感到不自在。

NO4. 不喜聚會場合

無論是在學期間，或是工作職場上，團體生活中聚會場合總是少不了，因此有許多社恐人士就會在網路上發文，詢問網友自己是否該出席某個聚會，或是關於參加聚會的建議。便有網友分享自己的「社恐人聚會」經驗，表示「每次當面跟朋友聚會，當晚睡覺就會作惡夢」，或是不擅社交的人聚在一起很快「就開始滑手機了」，覺得聚會場合是相當有共鳴的社恐煩惱。

NO5. 不喜表達意見

對於不少有著社交恐懼的大學生而言，需要和不認識的外系學生一起上的「通識課」就已是社交上的一大考驗，再加上若遇到經常點人回答問題的講師則更是尷尬，因此許多網友會集中討論關於各校推薦的通識課，表示「我也有社恐，很怕上台報告，表達能力不是很好」，希望可以避免選擇要發言或是分組討論的通識課，否則上課會很焦慮。

你也是社恐人士嗎？或在日常生活中，也曾遇過以上這些煩惱嗎？其實社交並不可怕，也無需強迫改變自己而變得焦慮又不開心，不妨放寬心面對，相信可以找到自己最舒服的社交方式！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「社交恐懼煩惱」相關討論則數。觀測期間：2022/12/05~2023/03/05，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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