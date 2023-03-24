弊大於利！ 農委會邀專家討論家禽是否施打禽流感疫苗

台灣缺蛋狀況嚴峻，造成缺蛋原因之一，是遭到禽流感侵襲引起蛋雞大量死亡；目前國際間流行的是H5N1高病原禽流感，也是目前台灣禽流感嚴峻最主要的型別，近期國際間也開始討論家禽是否施禽流感打疫苗防治，根據國內專家討論，大多傾向現階段國內家禽不施打疫苗，主要是現階段台灣並沒有施打疫苗的條件，未來有更先進的技術再考慮。

農委會防檢局今天舉行禽流感防疫專家座談會，請來動物流行病學、獸醫、病毒、產業、病毒專家共同，台灣是否應該打禽流感疫苗。

國內禽流感專家、中興大學名譽教授謝快樂表示，如果要使用禽流感疫苗，以人的流感疫苗為例，每年的強毒株分析，要選到好的來生產疫苗，不是隨便進口的就可以用，禽流感只能用死毒不可用活毒，美劑量疫苗有效性要達到10的八次方以上，強毒株要培養到10的八次方可能性低，製造疫苗困難度高。

謝快樂表示，施打禽流感疫苗預防雞汁與王沒問題，維持正常產但也有成效，對產業酒某種經濟效益，但實際上強毒來，農民現階段糞便久久才清一次，環境裡的病毒累積，跟沒有用疫苗差別不大，個人評價弊大於利。

台大獸醫專業學院退休教授王金和表示，病毒會變異，但也不是很容易便，對於突變也有不同意見，印尼、中國大陸疫苗突變比較高一些，但並沒有想像中高，可能因為排毒量高，也不是因為用了疫苗就會病毒突變得很厲害；若施打禽流感疫苗，依規定不能在貿易上給對方國貿易障礙，世界動物衛生組織也提到使用疫苗可以減少農民損失，他說，目前政府補助興建禽舍，但是密閉禽舍也染禽流感，美國廠很大也是發生，而這些國內的傳統雞場，僅占整體生產得5%，要思考是否符合效益。

台大獸醫專業學院退休教授蔡向榮，若要施打疫苗，死毒疫苗病毒量是活度疫苗的一萬倍以上，台灣有沒有這個產能？依照台灣的在養量，每隻至少要打兩劑，是否有這麼多SPF雞蛋可以生產疫苗？若是拿野外毒株做種毒株，疫苗廠的生物安全的規格，符合的有多少，產量可達多少，因為高病原禽流感病毒會感染人，做病毒增值時候，高濃度的病毒若不小心洩出，就不得了了。

中興大學動科系名譽教授許振忠表示，中國大陸採用減毒疫苗，不只打兩次，而是打很多次，打與不打都有利弊，但就實務面來說，如果沒有辦法使用活毒疫苗，採用噴霧或引水方式接種疫苗，這「是個假議題」因為實務上根本不可能，台灣雞隻在養量4000多萬隻，每隻難道都要抱出來打？中國大陸是一群人打三五天都在打，因此站在飼養管理層面，沒辦法接受，除非疫苗發展到噴霧飲水可以，若是一隻一隻肌肉注射就是假議題，因為實務上做不到。

農委會家衛所動物用藥品檢定前分所長李淑慧表示，目前台灣真的沒有打疫苗的條件，未來科技未來越發達可以，美國過去有施打禽流感疫苗，因為發現打了疫苗後成本更高，施打後，後續的監測更重要，若沒辦法好好監測，付出成本更高；台灣現況，走過新冠肺炎，應該知道要切斷感染面，但要飼養業者切斷家禽感染面，提高高生物安全等級，設備越好，風險越高，不是改了設備就好，要讓業者知道如何切斷感染鏈，如何落實生物安全更重要。