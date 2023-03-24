流感季估至4月 擴大公費抗病毒藥對象延長至4月30日

疾管署今天說，鑑於社區流感病毒活動持續，每週仍新增流感併發重症病例，預期流行至4月份，加上近期COVID-19防治措施放寬，擴大公費抗病毒藥使用對象適用期限延長至4月30日。

每年10月起至隔年3月為流感高峰期，衛生福利部疾病管制署21日公布，新增2例流感重症，另新增2例死亡，流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

疾管署今天發布新聞稿表示，本流感季自去年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例，包括13例經審查與流感相關死亡病例，重症與死亡確定病例高於過去2年同期，但皆低於COVID-19疫情發生前的同期病例數。

另依疫情監測資料顯示，國內類流感門急診就診人次近期持平，上週就診人次已高於前3年同期，預期流感流行將延續至4月份，須持續密切監測疫情發展。

疾管署自去12月1日至今年3月31日期間，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事或同班同學有類流感發病者」為使用對象。

疾管署表示，鑑於社區流感病毒活動持續，每週仍新增流感併發重症病例，且近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防治措施放寬，決議延長擴大公費藥劑適用期限至4月30日止。

疾管署提醒，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩輔助檢測外，若有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不須流感快篩，即可開立公費藥劑，把握用藥時機。