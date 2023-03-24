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乳癌患者勇敢治療竟成馬拉松選手 乳房重建重拾信心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
柯小姐罹癌後努力長跑，成為馬拉松賽常客，經乳房重建手術後，參加比賽更有信心。圖／南投醫院提供
柯小姐罹癌後努力長跑，成為馬拉松賽常客，經乳房重建手術後，參加比賽更有信心。圖／南投醫院提供

60歲柯小姐10年前罹患乳癌，治療後她靠長跑緩解化療副作用，成為馬拉松跑者，但單邊乳房切除易造成長跑不適，最近她接受乳房重建手術，不僅身體外觀恢復正常，長跑時也有效減少皮膚摩擦，參加馬拉松比賽更有信心。

柯小姐10年前罹患乳癌，切除一邊乳房，後續並進行化療及放射治療，會產生噁心、嘔吐、疲倦等副作用，她相當堅強，邊接受化療、放療，也到南投縣體育館慢跑，減少副作用也讓身體更有活力，沒想到越跑越有心得，10年來參加大小馬拉松比賽，成為長跑好手。

馬拉松路跑路途遙遠，為了減少皮膚摩擦受傷，選手多半會挑選合適的內衣褲，柯小姐因單側乳房切除少了支撐，長跑時運動內衣容易位移，長時間的摩擦導致皮膚磨損受傷，汗水鹽漬也會刺激傷口，相當不舒服。

選手賽後會淋浴更衣，柯小姐擔心洗澡時脫下衣服，會嚇到其他女選手。所以從沒在賽後立刻沖洗，導致皮膚過敏，經常到皮膚科治療，讓她動了乳房重建手術的念頭。

去年底柯小姐到南投醫院整形外科諮詢，醫師呂明川表示，乳房重建手術分為三階段，第一階段先植入組織擴張袋，並注入食鹽水擴張皮膚空間。第二階段取出擴張袋後，接著填入矽膠植入物；第三階段則是乳頭重建手術。手術可恢復患者乳房外型，對側乳亦可同時做隆乳或提乳等調整，達到理想外觀。

呂明川醫師透過乳房重建，讓柯小姐身體更完整，乳房外科醫師黃信傑及放射腫瘤科主任翁益強也協助後續治療及術後追蹤，在醫療團隊協助下，柯小姐參加各項馬拉松比賽更有信心。

馬拉松 手術 醫師

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