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元培科大今辦國際學生研討會 聚焦疫後健康新生活

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
元培科大今天主辦2023國際學生研討會，會議內容聚焦疫後健康新生活。圖／校方提供
元培科大今天主辦2023國際學生研討會，會議內容聚焦疫後健康新生活。圖／校方提供

新冠肺炎疫情趨緩，為促進科技大學學生與國際學生學術交流，新竹市元培醫事科技大學今年舉辦國際學生學術研討會，已是第15年舉行。今年以「疫後健康新生活」為題，現場也邀來聖克里斯多福及尼維斯等4國駐台使節出席，了解台灣醫事教育現況。

校方指出，元培科大自2008年起舉辦國際學生學生學術研討會，迄今已完成14屆，2020年因新冠肺炎疫情影響停辦1年，2021年起採取線上及實體並行方式；2023年研討會共收到38篇投稿、海外學生投稿24篇，並獲得新竹縣市政府及健喬集團、康城、康廷及富聯工程顧問公司、方達科技等產官界支持。

今天的研討會上午安排2名主講人，分別是來自斯里蘭卡科倫坡大學醫學院教授Dakshitha Wickramasinghe特地在疫情解封後跨海來台，進行專題演講「斯里蘭卡的醫療保健系統」。台灣師範大學體育與運動科學系講座教授張育愷則主講「運動醫學和心理學的新紀元：急性運動、認知功能和腦功能」。

下午的研討會則有來自日本、印尼、越南及大陸等國學生，分為醫護與健康組及福祉與管理組做現場及視訊專題報告與交流。日本順天堂大學也組團參與，該校的康昌坂野、桂介臼井教授等人順道參訪元培校園及教學設備，認識台灣醫事技職教育現場。

一年一度的國際學生學術研討會也邀來多名駐台使館或代表處貴賓出席，包含聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya Francis）、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處經貿組組長Francisco Jaiver Martinez Rodriguez、史瓦帝尼大使館一等秘書Ms. Abbigail Pieterse、瓜地馬拉大使館文化參事Mr. Alejandro Larios。

元培科大校長王綮慷說，透過國際學生論文研討會的持續辦理，不但維繫姊妹校之間的友誼，也提升學生的學術能力，更期待匯集各國從疫情乃至公共衛生的觀點，對於未來健康產業的發展趨勢提出不同思維，進而有新行動及新政策的開展。

元培科大今天主辦2023國際學生研討會，副校長周宜宏（左）感謝來自斯里蘭卡科倫坡大學醫學院教授Dakshitha（右）跨海演講。圖／校方提供
元培科大今天主辦2023國際學生研討會，副校長周宜宏（左）感謝來自斯里蘭卡科倫坡大學醫學院教授Dakshitha（右）跨海演講。圖／校方提供
元培科大今天主辦2023國際學生研討會，會議內容聚焦疫後健康新生活，國際貴賓出席踴躍。圖／校方提供
元培科大今天主辦2023國際學生研討會，會議內容聚焦疫後健康新生活，國際貴賓出席踴躍。圖／校方提供

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