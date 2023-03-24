難甩行人地獄！去年交通事故逾3千人死亡行人近400人

我國交通環境被外媒評論為行人地獄，交通部道安委員會今公布去年交通事故死傷件數37萬5632件、3085人死亡、49萬8887人受傷，皆較前年同期增加4%以上，也是2017年未降反升以來再度突破3千人死亡大關，25至64歲、65歲以上死亡人數皆增加。

交通部長王國材出席記者會表示，去年死亡人數持續增加，行人也有近400人死亡，這是很嚴肅的事，已不只是交通問題，也是社會問題。

根據道安會統計，我國去年交通事故死傷件數37萬5632件，較前年同期增4.9%、3085人死亡，較前年同期增4.2%、49萬8887人受傷，較前年同期增4.7%。其中機車事故死亡共1954人、高齡者死亡共1286人、行人死亡共394人。以年齡別區分，25至64歲、65歲以上死亡人數皆增加。

道安會分析，去年交通事故死傷人數均增加，其中在機車跟高齡者事故死亡人數都明顯上升，經分析發現有9成事故都是用路人違規行為導致。在行人方面，除了車輛違規導致，也有部分是行人本身違規、未依規定行走行穿線所致。

王國材表示，今年將著重加強中央及地方合作，運研所過去研究人行空間改善，最難的就是改變欠缺人行道、騎樓被佔用的既成道路，但有些工程還是馬上可以做，包括騎樓整平、縮減車道增加人行道寬度、縮小路口、行穿線內縮、增設庇護島、行穿線照明、巷道一側規畫人行道，一側規畫停車格避免佔用、號誌設有行人專用時向、設置騎樓整齊線，確保留有1.5米人行空間，這些都會要求地方政府配合。

王國材也說，今年中央有很多經費希望地方政府多申請，包括校園周邊暨行車安全道路改善計畫有50億元經費，要完成446校通學道路改善、前瞻基礎建設-提升道路品質計畫有98億元經費可補助地方落實無障礙人行環境。

營建署表示，過去道路建設多著重車輛，今年要改以人本道路改善規畫，去年改善809處危險路口，發現改善完成後交通事故下降40%。今年人本道路分為4大執行重點，在人行環境預計改善100公里、路口改善預計1218處、人行障礙排除預計161處、亮點示範區預計25處，希望各縣市都至少有一處。

警政署也說，今年在行人及護老專案針對易違規或肇事路口加強取締，重點執法項目包括汽機車不停讓行人、汽機車轉向不停讓行人、汽機車闖紅燈、汽機車紅燈右轉、慢車不停讓行人。公路總局指出，今年起要求九大運輸業落實大客車駕駛管理，包括在教育訓練納入停讓行人課程，並列入客運評鑑、營運虧損補貼、要求市區及公路客運各路線每天至少抽查1班次行車影像，並每周派員至重要路口稽查。