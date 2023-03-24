豬價大漲清明節豬肉是否短缺？農委會：屠宰量確實少一些

國內豬肉價格大漲，每公斤平均批發價突破90元的歷史新高點，農委會表示，屠宰量和去年相比確實有少一些，相關措施已經啟動當中，要確保國內產量占國內需求量九成。

農委會今天召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第26次會議」會後記者會，由於逼近清明節，加上因應端午節的備貨需求，國內的豬源不足，憂心有人鋌而走險帶肉回台，造成防疫破口。

陳吉仲說，因應清明節，國內豬肉有季節性需求，邊境阻絕是最後一道關卡，現階段防治非洲豬瘟，全台不到6000多場的養豬場，要做好生物安全工作；他表示，對於豬肉的供應，有部分畜牧場，陸續配合改建，還有小豬下痢(PED)、藍耳病等疫病，毛豬供應量稍微往下調，會透過進口機制，盤點一整年的屠宰量有多少，相關措施都已經啟動中，要確保國內產量占國內需求量的九成。

農委會畜牧處長張經緯表示，之前協調肉品市場休市，是因為南北肉品市場休市日期天數不同，因此討論要不要統一，是為了穩定市場，也不要讓業者跨縣市去拍賣。

張經緯說，豬肉一直有進口，加上透過台糖、大成卜蜂系統增供補足，市場上可能覺得供應稍微少一點，少多少還需要詳查，但他以台糖為例，台糖正在進行畜舍改建，去年同期一天可以供應800、900頭，今年可能只剩下400、500頭。