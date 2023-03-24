2023阿里山花季 櫻王染井吉野櫻進入3月下旬盛開期

近日天氣溫暖，阿里山國家森林遊樂區內阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻已開花5成，好天氣，吸引遊客上山賞櫻；嘉義林管處表示，除櫻王外，園內其他染井吉野櫻、山櫻花及霧社櫻也陸續綻放。

嘉義林管處指出，阿里山工作站前櫻王染井吉野櫻已開花5成，另山櫻花及霧社櫻現正盛開中，山櫻花在園區內全區域皆可觀賞，霧社櫻則推薦於森之道、沼平公園、工作站前及木蘭園觀賞。

嘉義林管處也表示，3月底陸續有枝垂櫻、大島櫻、關山櫻、一葉櫻、高砂櫻、普賢象櫻、木蘭、台灣一葉蘭、玉山杜鵑及雛菊等接力登場。