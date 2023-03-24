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2023阿里山花季 櫻王染井吉野櫻進入3月下旬盛開期

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山派出所前染井吉野櫻也陸續開花中。圖／嘉義林管處提供
阿里山派出所前染井吉野櫻也陸續開花中。圖／嘉義林管處提供

近日天氣溫暖，阿里山國家森林遊樂區內阿里山工作站前「櫻王」染井吉野櫻已開花5成，好天氣，吸引遊客上山賞櫻；嘉義林管處表示，除櫻王外，園內其他染井吉野櫻、山櫻花及霧社櫻也陸續綻放。

嘉義林管處指出，阿里山工作站前櫻王染井吉野櫻已開花5成，另山櫻花及霧社櫻現正盛開中，山櫻花在園區內全區域皆可觀賞，霧社櫻則推薦於森之道、沼平公園、工作站前及木蘭園觀賞。

嘉義林管處也表示，3月底陸續有枝垂櫻、大島櫻、關山櫻、一葉櫻、高砂櫻、普賢象櫻、木蘭、台灣一葉蘭、玉山杜鵑及雛菊等接力登場。

嘉義林管處長張岱表示，櫻王染井吉野櫻進入3月下旬盛開期，阿里山森林遊樂區有31種櫻花陸續綻放，今年疫情趨緩，國內外旅客回來了，歡迎遊客上山賞花，徜徉森林步道療癒身心。

天氣暖和，阿里山森林遊樂區內阿里山工作站前櫻王現況已開5成，將進入盛開期。圖／嘉義林管處提供
天氣暖和，阿里山森林遊樂區內阿里山工作站前櫻王現況已開5成，將進入盛開期。圖／嘉義林管處提供
天氣暖和，阿里山森林遊樂區內阿里山工作站前櫻王現況已開5成，將進入盛開期。圖／嘉義林管處提供
天氣暖和，阿里山森林遊樂區內阿里山工作站前櫻王現況已開5成，將進入盛開期。圖／嘉義林管處提供
阿里山派出所前染井吉野櫻陸續開花中。圖／嘉義林管處提供
阿里山派出所前染井吉野櫻陸續開花中。圖／嘉義林管處提供

阿里山 嘉義 櫻花

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