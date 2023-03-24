好久沒下雨！ 新竹水情轉燈號 2水資中心開放取用再生水

受天氣乾旱久未下雨影響，新竹地區水情由藍燈轉為綠燈，寶山水庫蓄水量已不足一半，新竹縣府已展開輔導工業區企業節水，並開放取用竹北及竹東水資源回收中心再生水，新竹縣長楊文科呼籲民眾節約用水以因應旱情。

寶山水庫目前蓄水量已降至157.73萬立方公尺、蓄水率31.4%，寶二水庫蓄水量也僅為1614.47萬立方公尺、蓄水率51%，不過蓄水情況仍持續不斷每天下降，因上游集水區已長期未有充沛降雨，使得水庫「入不敷出」，更令外界擔心重演前年水庫見底缺水危機。

楊文科今上午前往竹北水資源中心視察再生水利用情況及竹北水資二期擴建工程等，他呼籲為了紓解水情的緊急狀況，大家一定要節約用水，雖然北部用水狀況不如南部緊急，但必須未雨綢繆「請大家一定要節約用水」相信必能共度缺水難關。

由於新竹地區為高科技產業重鎮，為求穩定供水，新竹縣府強調將全力配合中央，提供放流水給中央運用，目前由營建署推動將竹北水資中心提升為再生水的計畫，由內政部、經濟部、科技部與新竹縣府通力合作，期望再生水能夠成為抗旱生力軍，協助產業度過缺水難關，以多元方式供給水資源，穩定長期用水需求。

新竹縣府工務處長江良淵說，竹北及竹東水資源回收中心，現行每天可各提供1500噸再生水開放企業及民眾自行取用，水資源回收中心也增設再生水取水口，縮短水車裝載、等待時間，便利民眾免費取用。

工務處提醒，因再生水是經由汙水回收經過過濾、沉澱處理再利用，不建議飲用或用在人體上，可用於道路清洗、防塵等不與人體接觸的生活次級水用途，達到節約水資源目的，目前已提升再生水供水效能3至4.5倍，積極提升再生水的利用。

工務處指出，針對企業節水部分，由於短期降雨的不確定性，縣府已提前因應擴大節水措施，在工業用水部分，加強輔導園區、工業區廠商，以總量管制節水5％為目標，整體節水，並提升工業用水效率。