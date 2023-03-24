乾旱缺水影響大？台灣紫斑蝶收不到氣候訊號遷徙慢了兩周

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶齊名，是世界兩大越冬型蝴蝶，每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為生態佳話，今年疑受乾旱影響，紫斑蝶過境雲林的時間比往年慢了二周，昨天先遣部隊才抵達雲林，今天上午每分鐘最多有31隻紫蝶路過國道，預計下周過境數量才會明顯增加。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，今年紫斑蝶先遣部隊出現在雲林的時間比往年慢了二周南部高雄茂林地區三天前開始出現大遷移，昨天先遣部隊到達雲林，每分鐘44隻，今天則是31隻，本周末天氣不好，預估下周天氣轉好有機會看到大量紫斑蝶過境國道景象。

陳瑞祥說，以往乾旱年度的紫斑蝶遷徙量會比較少，2021年乾旱時，志工觀察經過國道林內段的紫斑蝶數量只有9萬多隻，去年則回穩到29萬隻，推測乾旱確實有影響，至於影響程度，仍在觀察中，因紫斑蝶大量遷徙容易出現在雨過天晴後，但目前「收不到該氣候訊號」，還要再等等。

高速公路局中區養護工程分局南投工務段長王祐瑋說，國道3號觸口段在紫斑蝶過境季節架設防護網，保護紫斑蝶通過，並會在每分鐘過境達250隻時，封閉國道讓蝶通行，今年防護網已在三月前完成架設，長度1.1公里。

紫斑蝶每年11月至隔年3月集體在台灣南部山谷越冬，高雄茂林等地都有大型蝶谷，清明前後開始往北遷徙以繁殖下一代，因此又名清明蝶，是少數越冬型蝴蝶。

「茂林的紫斑蝶正在打包行李！」茂林國家風景區管理處副處長李易蒼說，今年紫斑蝶北返時間確實較慢，是否跟節氣、乾旱有關，都在觀察中，現在已有部分蝶量往北遷徙，估計下周遷徙數量會更明顯。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君說，每年清明節氣來臨時，大量紫斑蝶齊發，依循固定路線離開越冬棲地，進行長達150公里北返遷徙，途經國道雲林路段形成特殊蝶道，是雲林的嬌客，縣府將結合紫斑蝶生態，推動林內鄉紙蝶生態地景園區觀光。