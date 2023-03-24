咳不停？324世界結核病 新北篩檢高風險群

新冠肺炎疫情逐漸穩定政策逐步解封，在新冠疫情前結核病是國人發生率最高法定傳染病。今日為世界結核病日，新北市投入資源對於結核病高風險族群如接觸者、長照機構住民、洗腎病友、糖尿病友、或新住民等進行篩檢，透過主動發現潛伏結核感染個案，早期預防性治療期有效降低結核病發病率。

衛生局副局長許朝程指出，世界衛生組織調查全世界人口約有1/3是「潛伏結核感染者」，一生中約有5到10%機率發病。經由抽血檢驗「丙型干擾素釋放試驗IGRA」能快速得知感染結核菌，篩檢陽性高風險族群經醫師評估，治療藥物有「1個月每日服用」或「3個月共12次」的短程預防性服藥療程，就可提供超過9成以上保護力。

衛生局追蹤2019至2022年間共2萬5494名結核病接觸者，有4487名潛伏結核感染陽性反應，篩檢陽性率達17.6%。衛生局另自2020至2022年間篩檢2431名長照機構住民及1812名洗腎者，其篩檢陽性率分別為12.7%及15.0%，顯示高風險族群主動篩檢為現今結核病防治之首推任務。

衛生局今年針對結核病高風險族群提供免費篩檢服務，衛生所以轄區內機構住民為首要執行對象，並逐年完成新北市長照機構全面篩檢。另與台北慈濟、新店耕莘醫院及各區衛生所合作，提供洗腎病友、45歲以上糖化血色素大於9.0%之糖尿病友免費篩檢。