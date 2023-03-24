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曾文水庫蓄水持續下跌 南水局：南部乾旱已超越百年大旱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫蓄水持續下跌。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫蓄水持續下跌。記者吳淑玲／攝影

南部乾旱嚴重，曾文水庫最新蓄水率僅剩11％左右，水利署南區水資源局表示，百年大旱重災區是中部 ，南部目前嚴峻已超越百年大旱，主要是曾文水庫集水區累積降雨量比2021年百年大旱同期還少112毫米，以曾文水庫集水區約450萬平方公里，1毫米雨量（不計算滲漏及蒸發）流入水庫的逕流量有50萬立方公尺，減少112毫米相當少了5千多萬立方公尺流入水庫，造成供水吃緊。

南水局表示，高雄和台南水情是聯合運用，高屏溪雨量也比2021年少了416毫米，川流量很低供應高雄還不足，也無法北送到南化水庫，也是南化水庫出水量無法降低原因，台南目前每日管控出水約100萬立方公尺，由曾文及烏山頭系統最大出水量達67萬立方公尺，南化水庫控制在37萬立方公尺，以延長南化水庫的供水時程。

最新水情資料顯示，曾文水庫蓄水量5726萬立方公尺（11.3％）、烏山頭水庫5523萬立方公尺（69%），曾文加上烏山頭共計1億1300多萬立方公尺（19.45％），南化水庫為3841萬立方公尺（38.41％)。合計總蓄水約1億4千多萬立方公尺。

氣象局預報26日會有鋒面過境有機會下用，水利署已備好人工增雨準備，但南水局強調，要靠一場雨解決旱象有困難，目前仍是只能將「水庫現有的水量」想辦法延長用久一點；高屏溪抗旱井陸續完工後可增加供水，可稍紓解，以5月中旬不進入紅燈（分區供水）為目標。

曾文水庫也趁著乾旱，由國軍擴大在上游進行陸挖清淤作業，6月中旬前達成清淤30萬立方公尺的目標，以增加水庫蓄容量。

管控南化水庫出水量，成為避免進入分區供水的重點任務。記者吳淑玲／攝影
管控南化水庫出水量，成為避免進入分區供水的重點任務。記者吳淑玲／攝影

南化水庫 曾文水庫集水區 雨量

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