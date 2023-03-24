日月潭水位下降達7公尺 今再封閉玄光碼頭右側引橋浮排

日月潭水位再降1公尺，日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，在不影響玄光碼頭遊憩正常功能，並維護遊客行走引橋安全的前提下，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業，也只保留左側引橋及2、3、4號浮排，供遊客上下碼頭，維持正常營運及使用。

日管處表示，近期因中南部旱象未解，日月潭水庫水位持續下降，依據經濟部水利署中區水資源局資料顯示，截至今天日月潭水庫水位降至741.76公尺，目前蓄水量 58.5%，相較於該水庫設計最高水位線標高748.48公尺，總計水位已下降近7公尺，遊客搭船行走的碼頭引橋、浮排，角度已非常陡峭，已影響玄光碼頭右側引橋浮排穩定度，因而啟動第三階段措施，後續遊客如需搭船必須行走左側引橋上下碼頭，該碼頭2號至4號浮排仍維持正常船舶泊靠使用。

考量到搭船遊湖為來訪日月潭遊客所列熱門行程，為避免各公有碼頭引橋、浮排等設施遭受嚴重損壞並影響正常使用及營運，面對日月潭水庫水位持續下降，日管處分別3月8日及3月16日分別啟動第一及第二階段預警性浮排拖離、銜接及維護遊客安全等措施，近期水位下降1公尺，因而決定日月潭玄光碼頭右側引橋自3月24日起暫時封閉。