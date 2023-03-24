快訊

又出現了！桃園狒狒今上午現蹤新屋 動保處到場未發現持續搜捕

宏國斷交有預謀 卡斯楚早透過家人與中共在第三地接觸

影／兒子校園驚傳槍擊！女記者直播中「兒現身報平安」超感人

日月潭水位下降達7公尺 今再封閉玄光碼頭右側引橋浮排

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供
日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供

日月潭水位再降1公尺，日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，在不影響玄光碼頭遊憩正常功能，並維護遊客行走引橋安全的前提下，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業，也只保留左側引橋及2、3、4號浮排，供遊客上下碼頭，維持正常營運及使用。

日管處表示，近期因中南部旱象未解，日月潭水庫水位持續下降，依據經濟部水利署中區水資源局資料顯示，截至今天日月潭水庫水位降至741.76公尺，目前蓄水量 58.5%，相較於該水庫設計最高水位線標高748.48公尺，總計水位已下降近7公尺，遊客搭船行走的碼頭引橋、浮排，角度已非常陡峭，已影響玄光碼頭右側引橋浮排穩定度，因而啟動第三階段措施，後續遊客如需搭船必須行走左側引橋上下碼頭，該碼頭2號至4號浮排仍維持正常船舶泊靠使用。

考量到搭船遊湖為來訪日月潭遊客所列熱門行程，為避免各公有碼頭引橋、浮排等設施遭受嚴重損壞並影響正常使用及營運，面對日月潭水庫水位持續下降，日管處分別3月8日及3月16日分別啟動第一及第二階段預警性浮排拖離、銜接及維護遊客安全等措施，近期水位下降1公尺，因而決定日月潭玄光碼頭右側引橋自3月24日起暫時封閉。

台電大觀電廠表示，冬季雨量少，日月潭上游進水量少，目前持續配合下游農業用水，機動調整每日供水量170萬噸，使得日月潭水位循序控制下降到3月底，盼4、5月春雨及梅雨到來可以挹注日月潭水位恢復正常，未來會配合民生及灌溉需求供水並同時發電，發揮水資源最大效益不會浪費。

日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供
日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供
日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供
日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，暫時封閉玄光碼頭右側引橋，浮排調整及拖離作業。圖／日管處提供

碼頭 日月潭 水庫

延伸閱讀

日月潭水位續降 玄光碼頭右側引橋暫時封閉

台南水情吃緊 水庫總蓄水量直逼2021年大旱同期

日月潭水位持續下降 日管處啟動第二階段碼頭浮排拖離

日月潭伊達邵親水步道3月起封閉 改建為新水上自行車道

相關新聞

期盼15年！國7興建案獲中央核定千億預算 訂2025年動工

地方企盼15年的國道7號興建案，昨天正式獲行政院核定，總經費約1357.9億元，預計民國114年動工，119年完工，分標...

影／台電人員春天最怕的事 喜鵲築巢竟愛用鐵絲超崩潰

台電為避免發生「鳥事故」造成停電，每年在春季野鳥繁殖高峰期，都會加強清除電線桿上的鳥巢，台電台南區處今年至今已清除178...

就在今晚！ 別錯過「月掩金星」 氣象局：這樣觀星最佳

今晚別錯過「月掩金星」奇景。「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，今天太陽下山後的西方低空，可以看到明亮的金星位於初三...

日月潭水位下降達7公尺 今再封閉玄光碼頭右側引橋浮排

日月潭水位再降1公尺，日管處今天啟動第三階段碼頭水位下降因應措施，在不影響玄光碼頭遊憩正常功能，並維護遊客行走引橋安全的...

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

女星黃小柔老公王睿日前心臟感到不舒服、胸悶，到院時心跳僅剩51下，最後確診為心肌梗塞，經置放心血管支架治療。台安醫院心臟...

大台北昨颳怪風 專家解惑：鋒面接近可能引發對流系統

鋒面接近，大台北昨天下午颳起強風，中央氣象局也發出較強陣風的即時訊息。台北市的全國原住民族運動會設在大佳河濱公園數頂帳篷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦