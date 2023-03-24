蛋荒被問到怕？ 店家貼告示「母雞屁股只有1個」蛋夠吃就好別囤貨
明晚將再度召開蛋雞產銷會議，上周凍漲，外界預期將會再漲。民眾抱怨，雞蛋再怎麼貴，也搶不到雞蛋。有店家乾脆貼出公告，呼籲消費者不要囤蛋，逗趣文字讓人笑翻。
網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖中是業者貼出兩張公告，「母雞挑時間下蛋，星期五、六、日7點開始販售」，另一張寫「今日母雞表示，她們的屁股只有一個，一天也只能生一顆蛋，數量有限，夠吃就好，請不要囤貨，麻煩了」。
網友說，「應該是說怕漲價，看到新聞又怕漲價買不到、買貴，所以大家都買比往常多顆了」、「遇事苦中作樂，優」。有網友說，「實務上是一天產不到一顆啦」、「全盛時期九成產蛋率就很好了， 100隻最好的母雞收個90顆，年紀大了就漸次降到六七成，一天一顆有點難」。
對於外傳雞蛋將再漲3元，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，現在都還沒有開會，怎知道最後結論，但就算漲3元，仍不足以因應現在的市況，畢竟黑市價格早已遠遠超過報價的基礎價格。
陳進丁說，現在雞蛋產地價與批發價為每台斤45.5元及55元；但產地一箱（約200顆）都早已超過千元，且越喊越高，零售一斤雞蛋都賣到70、80元，甚至破百了，造成箱裝散蛋比超市洗選蛋更貴的奇怪現象。
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