快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

蛋荒被問到怕？ 店家貼告示「母雞屁股只有1個」蛋夠吃就好別囤貨

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
業者貼出公告寫，「今日母雞表示，她們的屁股只有一個，一天也只能生一顆蛋，數量有限，夠吃就好，請不要囤貨，麻煩了」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團
業者貼出公告寫，「今日母雞表示，她們的屁股只有一個，一天也只能生一顆蛋，數量有限，夠吃就好，請不要囤貨，麻煩了」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團

明晚將再度召開蛋雞產銷會議，上周凍漲，外界預期將會再漲。民眾抱怨，雞蛋再怎麼貴，也搶不到雞蛋。有店家乾脆貼出公告，呼籲消費者不要囤蛋，逗趣文字讓人笑翻。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖中是業者貼出兩張公告，「母雞挑時間下蛋，星期五、六、日7點開始販售」，另一張寫「今日母雞表示，她們的屁股只有一個，一天也只能生一顆蛋，數量有限，夠吃就好，請不要囤貨，麻煩了」。

網友說，「應該是說怕漲價，看到新聞又怕漲價買不到、買貴，所以大家都買比往常多顆了」、「遇事苦中作樂，優」。有網友說，「實務上是一天產不到一顆啦」、「全盛時期九成產蛋率就很好了， 100隻最好的母雞收個90顆，年紀大了就漸次降到六七成，一天一顆有點難」。

對於外傳雞蛋將再漲3元，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，現在都還沒有開會，怎知道最後結論，但就算漲3元，仍不足以因應現在的市況，畢竟黑市價格早已遠遠超過報價的基礎價格。

陳進丁說，現在雞蛋產地價與批發價為每台斤45.5元及55元；但產地一箱（約200顆）都早已超過千元，且越喊越高，零售一斤雞蛋都賣到70、80元，甚至破百了，造成箱裝散蛋比超市洗選蛋更貴的奇怪現象。

雞蛋 漲價

延伸閱讀

雞蛋再漲3元？業者：黑市價格早已遠超過報價基礎蛋價

便當滷蛋印有「回收」符號 網笑稱：這是整新品

6千萬顆進口蛋應急 馬文君：就怕政府一出手蛋價越貴

高雄運蛋車遭撞、蛋餅店前痛失3600顆 網友虧「現做超濃蛋餅」

相關新聞

雞蛋再漲3元？業者：黑市價格早已遠超過報價基礎蛋價

每周一次的蛋雞產銷會議，明晚將再度召開，外傳將上漲三元，中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁表示，現在都還...

蛋荒被問到怕？ 店家：「母雞屁股只有1個」蛋夠吃就好別囤貨

明晚將再度召開蛋雞產銷會議，上周凍漲，外界預期將會再漲。民眾抱怨，雞蛋再怎麼貴，也搶不到雞蛋。有店家乾脆貼出公告，呼籲消...

6千萬顆進口蛋應急 馬文君：就怕政府一出手蛋價越貴

台灣陷蛋荒，農委會決定從日、美、澳等8國進口6千萬顆雞蛋，立委馬文君表示，澳洲蛋價全球前十貴，應從平均蛋價只要5元的泰國...

泰國蛋來了！ 泰媒報導預計將出口5千萬顆蛋到台灣

泰國媒體22日報導，泰國畜產署向台灣放出第一批雞蛋，超過30萬顆雞蛋，預計可出口超過5000萬顆雞蛋。

泰國出口雞蛋到台灣 3月首批32.5萬顆

泰國農業部畜牧廳官員22日表示，3月可以向台灣出口新鮮雞蛋，首批約32萬5000顆，預估今年可以向台灣出口5000萬顆雞...

自養自產雞蛋 新北里長開城市養雞班

全台缺蛋，不少民眾苦惱，排隊還不一定買不到，中和有里長就辦理城市養雞班，讓民眾在自家陽台就能養雞，下蛋後「自給自足」，吸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦