幼童家長注意！ 腸病毒71型現蹤新北 這區列高風險示警

時隔約1年半台灣再度偵測到腸病毒71型，前次檢出腸病毒71型個案為2021年，本月中旬國內新增2例腸病毒71型，其中一名位在新北市板橋區，板橋區已列為腸病毒高風險區，若孩童出現染病嚴重將導致嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，新北市衛生局提醒提醒學生、家長、學校提高警覺。

近期國內已經出現腸病毒71型確定病例，其中0志5歲嬰幼兒為重症高危險族群，家中若有嬰幼兒出現嗜睡、意識改變、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐等症狀，需要立即前往就醫。⠀⠀⠀⠀

預防腸病毒則須做好手部清潔，確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手，注意食物衛生，並維持良好衛生習慣。落實生病不上班、不上課以避免病毒傳播。另外酒精無法消滅腸病毒，使用肥皂勤洗手才是不二法門。

新北市衛生局表示，新北市今年累計2例腸病毒，其中1例檢出71型，個案居住於板橋區。依腸病毒防治工作指引，倘某一行政區內幼兒園、兒童及少年福利機構以及身心障礙福利機構，於「機構內同一班級在一週內有兩名以上(含兩名)幼童經醫師診斷為腸病毒感染時，該班級應停課7天」(727停課原則)，因此公佈個案居住行政區示警。

另外，腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，提醒學生、家長、學校提高警覺。衛生局每年針對教托育人員辦理教育訓練，並針對1674家教托育機構及產後護理之家進行查核輔導，抽查室內兒童遊樂場所，且透過臉書、燈箱、海報、宣導品等多元管道宣導洗手時機及步驟，以預防腸病毒。