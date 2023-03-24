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台版黑暗榮耀 父母離異青少年就學拒互動遭孤立

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
美德醫院院長顏銘漢(左)表示，青少年遭霸凌需找家長一起討論，給孩子安全感與自信(示意圖)。圖／美德醫院提供
美德醫院院長顏銘漢(左)表示，青少年遭霸凌需找家長一起討論，給孩子安全感與自信(示意圖)。圖／美德醫院提供

電視劇「黑暗榮耀」熱播，劇情描述校園霸凌，防制校園霸凌雖有機制，但醫師提醒仍要多關心青少年身心狀況。台中有一名青少年，因父母離異而悶悶不樂，對什麼事情逐漸感到沒興趣，慢慢地被同儕孤立排擠，轉經大甲精神專科美德醫院院長顏銘漢詢問，找出癥結點，經過輔導與家長溝通，青少年逐漸嶄露笑顏，融入學校團體生活。

顏銘漢表示，電視劇「黑暗榮耀」正夯，劇情描述高中校園霸凌事件，他提到，孩子在學校被欺負，除了要了解本身個性、人格特質外，還要探討是否可能有過動、智能不足或社交困難等問題，這都需要經過完整身心科團隊觀察與評估，必須要社工師、心理師、身心科醫師、職能治療師與護理師一起協助孩子與家人，找出關鍵問題。

顏銘漢透露，日前有一位青少年在學校被排擠，因為同學找他打球被拒絕，下課邀他去玩也不願意，不論同學找他做什麼都不要，長時間下來不跟同學互動，逐漸跟同儕關係不好，變成被欺負的對象。

後來經過他深入了解，發現雙親離異對他造成壓力，他很難接受父母分開的事實，心裡不開心，鬱悶情緒解不開，導致對於學校人事物不感興趣。

後來顏銘漢找患者家長一起討論，給孩子安全感與自信，青少年才逐漸打開心結，也願意融入學校團體生活，不再被霸凌。

醫師提醒，很多無法展笑顏的患者，只要持續給予關懷，跟他聊天，有時候不一定需要用藥，便能恢復正常。

除了校園霸凌外，職場霸凌也會發生。萬一被同事排擠、工作不順、造成失眠，顏銘漢建議，最好尋求身心科團隊協助，有時候個案到診間不講話，但是離開診間後便會跟別人講，因此，家人或朋友就扮演重要的角色，儘量傾聽與陪伴，必要時向醫師轉述，對個案就是最好的支持與協助。

最近季節交替，為躁症好發時期，顏銘漢指出，患者易出現心情異常高昂、話變多、失眠等症狀，如果患者認知到自己狀況與平時不同，應主動求診，配合醫師治療，不隨意停藥，親友也可給予關心、情緒支持、照顧及陪伴，才能讓病情早日穩定。

霸凌 醫師

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