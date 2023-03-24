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每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

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每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。本報資料照片
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。本報資料照片

女星黃小柔老公王睿日前心臟感到不舒服、胸悶，到院時心跳僅剩51下，最後確診為心肌梗塞，經置放心血管支架治療。台安醫院心臟內科主任林謂文說，心跳變慢可能與心臟節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞有關，這時就要盡速就醫檢查，找出真正病因，加以治療。不過，心跳變慢最主要的原因仍與「年齡」有關。

其實在一天當中，每個人心跳都可能有時快、有時慢。林謂文說，如在運動、活動時，或從上午到下午全神貫注工作時，心跳會比較快，而到晚上休息、睡覺時，心跳就會變慢，甚至是半夜3、4點，若進入深層睡眠時，每分鐘心跳只有30、40跳，「這都是有可能的」。

林謂文表示，一般每分鐘正常心跳次數，約為60到100跳之間，如果每分鐘低於60跳，約50多跳就算是偏低，但心跳50多跳，不代表不正常，如運動員或先天心跳較慢的人，基本心跳就是50、60跳，這時不需要過度緊張，但如果平時每分鐘基本心跳為80到100跳之間，當心跳突然降低至50多跳時，就要提高警覺。

林謂文說，心跳變慢原因有十多種，可能是患有心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞、荷爾蒙失調、代謝疾病等，或是心肌梗塞、心衰竭、心絞痛病人常使用的抑制心跳藥物，讓每分鐘心跳降至約50、60跳，在不出現休克的情形下，以防病情惡化，均會使心跳變慢。

「不過，隨著年齡增長，身體開始老化，此為心跳變慢最常見的原因。」林謂文說，主要是步入老年後，主管心臟跳動的節律點退化，造成心跳神經傳導較慢，讓心跳變慢。

林謂文提醒，若心跳突然變慢，同時合併胸悶等不適症狀，這時應提高警覺，須盡速就醫檢查，若為心跳節率點病變須裝置心跳節律器，讓心跳恢復正常跳動，而若是心肌梗塞則可能有猝死風許，須盡速放置心臟血管支架，避免生命受到威脅。

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