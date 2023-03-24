大台北昨颳怪風 專家解惑：鋒面接近可能引發對流系統

鋒面接近，大台北昨天下午颳起強風，中央氣象局也發出較強陣風的即時訊息。台北市的全國原住民族運動會設在大佳河濱公園數頂帳篷昨天被吹翻，造成一名日籍女子受傷。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，昨天因為鋒面接近的關係，在台灣北部海面有旺盛的對流雲系發展，雖然沒有為台灣本島陸地上帶來降雨，但是這些對流雲系在通過馬祖的時候造成了明顯的雷雨、強風等對流性劇烈天氣。

他說，同時因為海面上強降雨引發的強風氣流也在下午抵達北台灣，台北市陣風一度高達8級，同樣造成了路樹倒塌、帳篷被吹翻等意外。

吳聖宇表示，隨著春季進入後半，鋒面接近時可能引發對流系統的機會也逐漸提高，天氣跟著多變化，請大家要隨時注意最新的氣象資訊。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，天氣在變化當中，鋒面接近晚間抵達，周末各地有雨溫度轉涼。

彭啟明說，昨天北部海面對流雲系發展，馬祖雷雨、強風，台北市陣風8級。今晚鋒面將抵達台灣，台中以北地區低雲、霧現象。

彭啟明說，下午開始降雨，北部、東北部、東部地區需攜帶雨具。今天白天高溫下降，北部、東北部24-26度，中部、花東27-30度，南部28-30度。南部高溫橙色燈號，注意補充水分預防中暑。

周末鋒面通過，華南雲雨帶影響天氣。彭啟明指出，明天下半天至周日，全台有降雨機會，周末不適合安排戶外活動。鋒面通過後，各地溫度轉涼，北部、東北部白天高溫降至17-19度，低溫14-16度；中部及花東地區周六高溫24-27度，周日降至21-24度；南部周六仍超過30度，周日27-29度。

彭啟明表示，下周前半段東北風到偏東風迎風面降雨，後半段可能受鋒面及華南雲系影響，中北部下雨機會提高。密切關注最新氣象資訊，做好防範措施。