影／台電人員春天最怕的事 喜鵲築巢竟愛用鐵絲超崩潰

台電為避免發生「鳥事故」造成停電，每年在春季野鳥繁殖高峰期，都會加強清除電線桿上的鳥巢，台電台南區處今年至今已清除178個鳥巢，過程中偶而還會遇到尚未長大的雛鳥，就必須化身為「鳥媽媽」代養後野放，相當辛苦。

台電人員表示，一般築巢如果是使用樹枝或雜草，比較沒問題，但如果築巢的材料裡有鐵絲等會導電的材質，就可能造成饋線跳脫而停電，野鳥甚至會因此觸電死亡。特別是像體型較大的喜鵲，築的鳥巢都很大，如果附近有工地等，還會銜鐵絲來加強結構，一般的小型鳥根本銜不動，最容易造成停電。

台南區處處長黃明舜表示，清除鳥巢前會先確認巢內是否有鳥蛋或雛鳥，淨空才能拆除，若發現有鳥蛋或雛鳥，就會移往附近的安全位置，甚至要幫忙照顧雛鳥，檢修人員曾將掉落巢外的斑鳩幼鳥帶回照顧，由輪值人員協助餵養，待其長大後野放回歸自然，相當重視生態保育。

而為了保證人員在移除鳥巢時的安全，必須先斷電，同時野鳥有在同一處連續築巢的習慣，移除鳥巢後，必須加裝驅鳥器和防鳥踏刺等，避免鳥類再次築巢或棲息，此外，台南區處同時加強線路的防護措施。例如線路加裝卡扣式防護線管阻絕外物碰觸，提升絕緣強度，以保障線路的穩定運作。