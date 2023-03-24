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影／台電人員春天最怕的事 喜鵲築巢竟愛用鐵絲超崩潰

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台電台南區處今 以來已移除178處電線桿上的鳥巢。圖／台電提供
台電台南區處今 以來已移除178處電線桿上的鳥巢。圖／台電提供

台電為避免發生「鳥事故」造成停電，每年在春季野鳥繁殖高峰期，都會加強清除電線桿上的鳥巢，台電台南區處今年至今已清除178個鳥巢，過程中偶而還會遇到尚未長大的雛鳥，就必須化身為「鳥媽媽」代養後野放，相當辛苦。

台電人員表示，一般築巢如果是使用樹枝或雜草，比較沒問題，但如果築巢的材料裡有鐵絲等會導電的材質，就可能造成饋線跳脫而停電，野鳥甚至會因此觸電死亡。特別是像體型較大的喜鵲，築的鳥巢都很大，如果附近有工地等，還會銜鐵絲來加強結構，一般的小型鳥根本銜不動，最容易造成停電。

台南區處處長黃明舜表示，清除鳥巢前會先確認巢內是否有鳥蛋或雛鳥，淨空才能拆除，若發現有鳥蛋或雛鳥，就會移往附近的安全位置，甚至要幫忙照顧雛鳥，檢修人員曾將掉落巢外的斑鳩幼鳥帶回照顧，由輪值人員協助餵養，待其長大後野放回歸自然，相當重視生態保育。

而為了保證人員在移除鳥巢時的安全，必須先斷電，同時野鳥有在同一處連續築巢的習慣，移除鳥巢後，必須加裝驅鳥器和防鳥踏刺等，避免鳥類再次築巢或棲息，此外，台南區處同時加強線路的防護措施。例如線路加裝卡扣式防護線管阻絕外物碰觸，提升絕緣強度，以保障線路的穩定運作。

黃明舜表示，台電一直在積極採取各種措施，防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷，未來將繼續加強對供電設備和線路的檢查和維護，不僅針對有鳥類築巢的足跡建檔，並增加巡視的頻率，不斷改進防鳥措施，以維護用戶的用電權益。

台電人員為了防止野鳥在電力設備上築巢，造成停電，會在熱點放置驅鳥器（紅色部位）。圖／台電提供
台電人員為了防止野鳥在電力設備上築巢，造成停電，會在熱點放置驅鳥器（紅色部位）。圖／台電提供
喜鵲常在電線桿上築巢，喜歡利用鐵絲等導電材料（圖右），因而引發停電。圖／台電提供
喜鵲常在電線桿上築巢，喜歡利用鐵絲等導電材料（圖右），因而引發停電。圖／台電提供
台電人員移除電線桿上的鳥巢，偶而還要負責養大雛鳥。圖／台電提供
台電人員移除電線桿上的鳥巢，偶而還要負責養大雛鳥。圖／台電提供
台電人員在春季常要忙著清除電線桿上的鳥巢，以避免造成停電。圖／台電提供
台電人員在春季常要忙著清除電線桿上的鳥巢，以避免造成停電。圖／台電提供
台電人員為了防止野鳥在電力設備上築巢，造成停電，會在熱點放置防鳥踏刺。圖／台電提供
台電人員為了防止野鳥在電力設備上築巢，造成停電，會在熱點放置防鳥踏刺。圖／台電提供

台電 野鳥 停電

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