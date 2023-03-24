鋒面晚間抵達 吳聖宇：北東部午後漸有雨 周日全台降雨

今天鋒面逐漸接近北台灣，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，預估晚間就可能來到台灣上空，台中以北地區今天一早就有低雲或霧的現象發生，金門還有濃霧出現，預估上半天各地還沒有什麼降雨的情況。

但是，他說，下午期間因為熱力作用加入的關係，北部、東北部、東部可能就會有些雲層發展起來，開始出現降雨的狀況。晚間受到鋒面影響，在北部、東半部仍將持續有短暫陣雨機會。

吳聖宇說，目前來看鋒面南壓後結構有較為減弱的趨勢，雲層發展的強度不是很強，台灣上空出現旺盛對流的機會不高，但是下雨的機率仍然會提高許多。提醒北部、東半部民眾今天外出要記得帶雨具。中部、南部目前來看今天的天氣還不受影響，維持多雲或有陽光的天氣型態。

今天北台灣的雲量變多了，下午之後又有下雨的機會，吳聖宇說，白天高溫也跟著下降不少，北部、東北部高溫預報大約24-26度間，中部及花東地區高溫27-30度，越往南溫度越高，到了南部地區高溫還有28-30度或以上。

今天氣象局還是有針對南部地區發布高溫橙色燈號，有連續超過36度高溫的機會，戶外活動要特別注意多補充水分預防中暑。

明後天鋒面逐漸通過台灣，吳聖宇說，雖然結構減弱，但是值得注意的是，後續引發的華南雲雨帶，將在明天下半天到周日之間陸續東移影響台灣天氣。

他表示，這些華南雲雨帶發展的情況就會比較好一些，當中也可能夾帶較旺盛的對流系統，因此預估明天中部、北部、東半部降雨的情況會漸趨明顯，尤其是下午之後一直到晚間。

吳聖宇表示，周日則是全台各地都有下雨的機會，如果有發展較好的對流系統通過，也會有局部雷雨或是短時較大雨勢出現的可能性。要等到周日晚間雲雨帶陸續通過之後，降雨才會逐漸減少，慢慢縮減到剩下東北季風迎風面的降雨為主。

他說，鋒面通過後，東北季風增強，同時帶來較涼空氣，各地溫度轉涼，北部、東北部感受最明顯，周末期間白天高溫會降到只剩17-19度，低溫也會降到14-16度，中部及花東地區周六的高溫還有24-27度，周日也會降到只剩21-24度。南部受影響最小，周六仍有超過30度以上高溫的機會，周日也還是有27-29度左右。

吳聖宇說，下周前半段目前來看將偏向東北風到偏東風的迎風面降雨為主，但是後半期間可能又會有另一波鋒面跟華南雲系影響的機會。中北部下雨的可能性再度提高，甚至有可能延續到清明假期都是會有一波一波降雨的可能性。春季天氣系統變動快速，變化幅度大，後續的預報變化要隨時注意最新的資訊。