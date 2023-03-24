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周末春雨到「各地都有降雨機會」 周日雨勢最大
中央氣象局說，今天微弱鋒面通過，各地雲量增加，東北部及東部整天有局部短暫陣雨，中部以北也有不定時陣雨的機會，但相對零星。
氣溫方面，今天由於雲量增加，各地高溫略降，北台灣25、26度左右，中部地區及花東約27到29度，南部地區可以來到30度以上，尤其高雄市近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20到22度，南部地區日夜溫差稍大，留意溫度變化。
北部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返留意航班資訊。
氣象局說，明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；華南雲雨區逐漸東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
氣象局表示，周日、下周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些。
下周二、下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，下周二至下周四剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
氣象局說，31日至4月2日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；時序進入春季，後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。
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