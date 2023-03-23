猴痘疫苗預約信件出錯 疾管署：不影響接種權益

有媒體報導，「猴痘疫苗接種意願登記平台」預約信件寄送有誤，衛福部疾管署今天晚間說明，主因是系統資料解密轉檔異常，將盡快核對資料寄出正確信件，登記成功者一定能接種。

猴痘疫苗接種第一階段已先設置6個直轄市各1家合作醫院提供接種服務，據統計，3000名猴痘疫苗預約以台北市、新北市最多，2地合計超過2100人，占比為7成，其餘桃園、台中、台南、高雄預約率都不到1成。

據「三立新聞網」報導，有猴痘疫苗意願登記成功民眾反應，預約信編號錯誤，擔心影響接種權益。對此，疾管署副署長羅一鈞今天晚間告訴中央社記者，一定會保障登記成功者施打權益，正在釐清登記編號、協調院區加開門診，尚未收到預約信的民眾稍待幾天就會收到通知。

羅一鈞解釋，因為意願登記平台系統資料解密轉檔異常，造成部分登記接種民眾所收到預約掛號信件的登記編號，與完成意願登記時收到登記編號不同。中央已陸續與民眾核對相關資料，並將正確預約掛號信件回復民眾。

羅一鈞說，據初步了解，現階段出現編碼錯誤地區不只有台北，其他幾個直轄市也有類似狀況，今天已經將解密異常狀況排除。一般情形之下，預約完成後1天至14天會收到掛號信件，希望趕在這週完成資訊核對、確認無誤，將盡快寄出信件。

另外，針對台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區的等候接種疫苗人數眾多，羅一鈞表示，因已與醫院協調，增加可供民眾預約掛號門診人數，以提供登記民眾猴痘疫苗接種服務。

羅一鈞說，在昆明院區確認開診額度充沛後，就會立刻將預約信寄送登記昆明院區接種者。6家合作醫院都會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日，第一階段完成意願登記的民眾一定都能完成接種。

據疾管署統計，截至目前累計確診16例病例，短短一個月國內出現10例沒有關聯性的本土病例，分別來自台北市、新北市、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市，確診病例均為男性，以性接觸感染為主。