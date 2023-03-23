東非狒狒來了！ 抓傷急救好物 醫曝「這東西」要隨身帶

東非狒狒在桃園地區流竄，你我都可能遇到，一旦被咬傷、被抓傷，該如何先自我急救？衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，當被狒狒咬傷、抓傷，應先自行用清水沖洗及消毒傷口，依疾管署建議，需以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，這是十分重要的，「一定要做」。

李垣樟表示，如果周遭沒有水源，也可用優碘或70％酒精消毒，尤其新冠疫情期間，大家習慣隨身攜帶酒精，這是好的習慣，因此「酒精一定要隨身帶」，雖然使用酒精消毒傷口，可能會十分疼痛，但民眾還是要忍耐，避免細菌感染。

李垣樟表示，狒狒口中、指甲菌一定很多，一旦被咬傷、抓傷，須盡速到鄰近的醫院急診施打破傷風疫苗，特別是10年內未曾接種破傷風疫苗者務必接種，且醫師也會開立抗生物預防藥物，要聽從醫囑按時服藥，而患有癌症、三高與慢性肝病或腎病等免疫力較差族群，為感染高風險族群，細菌有可能跑的血液，造成菌血症，恐危及生命，一定要提高警覺。

李垣樟說，依相關研究，狒狒身上應無狂犬病毒，應不需要接種狂犬病疫苗，但若治療期間，傷口如果出現紅腫、熱痛或不明原因的發燒，可能已遭到不知名的病毒、細菌感染引起併發症，此時一定盡速回診，並告知狒狒接觸史，立即治療，避免病情惡化。