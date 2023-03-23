快訊

天龍國逃亡潮？他揭台北人都逃去國外 網曝暗黑原因：能跑趕快跑

日本東芝董事會點頭4500億收購案 股票料下市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

猴痘疫苗預約有BUG？ 羅一鈞：轉檔異常 但一定打得到

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞。圖／指揮中心提供
疾管署副署長羅一鈞。圖／指揮中心提供

猴痘疫苗昨開放高風險族群預約，短短9分鐘就額滿。有民眾表示，預約信登記編號與完成意願的登記編號不同。疾管署副署長羅一鈞表示，登記施打者都屬個資敏感，系統採「加密再加密」建置，導致解密過程轉檔異常，目前系統已改善，並逐一比對編號，同時協調昆明院區加開門診，他強調，只要登記成功者都一定打得到疫苗。

部分登記接種民眾所收到預約信登記編號，與完成意願登記時收到的登記編號不同，甚至有些民眾是登記在昆明院區接種，卻收到要去其他醫院接種的預約信。

羅一鈞表示，主要是因為個案資料涉及敏感，因此採取加密，但因系統資料解密轉檔異常，部分登記接種民眾所收到預約信的登記編號，與完成意願登記時收到的登記編號不同。目前已陸續與民眾核對相關資料，並將正確的預約掛號信件回復民眾。

他也表示，由於預約登記的民眾雙北就佔七成，尤其北市聯醫林森中醫昆明院區的接種人數難以消化，因此正協調北市聯醫加開門診，因此也需視加開狀況給予預約信。

羅一鈞表示，先前系統登記前就說明登記成功後會在1至14天內收到回信，請民眾耐心等候。目前6家合作醫院也會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日。所以登記成功的民眾「一定都打得到疫苗」，不用擔心。

猴痘疫苗需保存於零下20度，取出後須在12小時內完成施打，採集中、定點方式接種，現階段僅開放六都接種施打。圖／指揮中心提供
猴痘疫苗需保存於零下20度，取出後須在12小時內完成施打，採集中、定點方式接種，現階段僅開放六都接種施打。圖／指揮中心提供
猴痘疫苗登記系統開放僅9分鐘，3000個名額就登記額滿。圖／ 翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台網站
猴痘疫苗登記系統開放僅9分鐘，3000個名額就登記額滿。圖／ 翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台網站

疫苗 羅一鈞 猴痘

延伸閱讀

本土病毒株BA.2.75仍稱王！ XBB.1.5驗出本土第3例

羅一鈞：猴痘疫苗預約踴躍 7成來自雙北

單株抗體用不完 專家籲放寬適應症 羅一鈞：會提會議討論

增購1萬劑猴痘疫苗何時到貨？ 羅一鈞：仍在洽談中

相關新聞

東非狒狒來了！ 抓傷急救好物 醫曝「這東西」要隨身帶

東非狒狒在桃園地區流竄，你我都可能遇到，一旦被咬傷、被抓傷，該如何先自我急救？衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，...

東北季風影響明變天 周六轉涼周日全台有雨

中央氣象局最新預報指出，明天天氣不會像今天暖熱如夏，周六明顯轉涼，降雨機率會更明顯；周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，...

營建署估改善完人行空間要100年 專家憂已是國安問題

我國交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。立法委員羅致政今邀集專家學者召開公聽會提解方，行政院交通環境資源處長陳...

觀測到小對流胞進入北台灣 吳聖宇：台北市一度颳8級風

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下...

一張圖看壯觀雷雨帶在這 專家集氣：召喚春雨 盼往南移動

春雨要來了。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，召喚春雨，希望壯觀的雷雨帶，能在明後天跟著鋒面往南移動，越南...

獨／日本帶蛋入境未申報罰3萬 因是半熟蛋 申報也帶不進來

1名前往日本遊玩的旅客，購買1盒10顆半熟蛋回台，從松山機場入境時被海關查獲，被罰3萬元。檢疫單位說，日本是禽流感疫區，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦