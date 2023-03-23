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猴痘疫苗預約有BUG？ 羅一鈞：轉檔異常 但一定打得到
猴痘疫苗昨開放高風險族群預約，短短9分鐘就額滿。有民眾表示，預約信登記編號與完成意願的登記編號不同。疾管署副署長羅一鈞表示，登記施打者都屬個資敏感，系統採「加密再加密」建置，導致解密過程轉檔異常，目前系統已改善，並逐一比對編號，同時協調昆明院區加開門診，他強調，只要登記成功者都一定打得到疫苗。
部分登記接種民眾所收到預約信登記編號，與完成意願登記時收到的登記編號不同，甚至有些民眾是登記在昆明院區接種，卻收到要去其他醫院接種的預約信。
羅一鈞表示，主要是因為個案資料涉及敏感，因此採取加密，但因系統資料解密轉檔異常，部分登記接種民眾所收到預約信的登記編號，與完成意願登記時收到的登記編號不同。目前已陸續與民眾核對相關資料，並將正確的預約掛號信件回復民眾。
他也表示，由於預約登記的民眾雙北就佔七成，尤其北市聯醫林森中醫昆明院區的接種人數難以消化，因此正協調北市聯醫加開門診，因此也需視加開狀況給予預約信。
羅一鈞表示，先前系統登記前就說明登記成功後會在1至14天內收到回信，請民眾耐心等候。目前6家合作醫院也會視民眾登記與預約接種狀況，調整門診可服務人數，提供接種服務至4月15日。所以登記成功的民眾「一定都打得到疫苗」，不用擔心。
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