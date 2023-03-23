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東北季風影響明變天 周六轉涼周日全台有雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象局最新預報指出，周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，雖有春雨出現情況，但要解旱紓緩水情，效力有限。圖／本報資料照片
氣象局最新預報指出，周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，雖有春雨出現情況，但要解旱紓緩水情，效力有限。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明天天氣不會像今天暖熱如夏，周六明顯轉涼，降雨機率會更明顯；周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，雖有春雨出現情況，但要解旱紓緩水情，效力有限，估短時間仍難解。

氣象局預報員趙竑受訪表示，明天微弱鋒面通過台灣附近，東北部、東部地區（宜蘭花蓮）天氣，轉為局部短暫陣雨；中部以北地區也有降雨狀況，不過相較宜蘭、花蓮會較零星；其他地區則是多雲到晴。

他表示，到了周六，東北季風增強，溫度稍為下降，加上華南雲雨區東移，降雨機率會比明天明顯；在中部以北、東半部、南部山區，可能會有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區則是多雲。

趙竑說，周日26日、下周一27日，是水氣最多兩天，從東北季風影響，加上華南華南雲雨區東移，各地都有降雨情況，尤其台南以北、東半部、南部山區，雨勢與範圍相對較大、較廣；其他地區則是局部短暫陣雨。

他也提到，雖然現有春雨出現的情況，但對挹注水源，紓解水情吃緊，仍是效力有限，並非短時間能獲解決，籲民眾節約用水。

氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁指出，天氣晴朗炎熱，明天高雄市近山區或河谷為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率。

氣象局提醒，避免非必要戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；室內保持通風涼爽，建議採人體或環境降溫方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

氣象局說，明天高雄市近山區或河谷為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率。圖／中央氣象局提供
氣象局說，明天高雄市近山區或河谷為「橙色」燈號，有連續出現36度高溫機率。圖／中央氣象局提供
氣象局說，周六起天氣變天，愈晚降雨機率愈明顯。圖／中央氣象局提供
氣象局說，周六起天氣變天，愈晚降雨機率愈明顯。圖／中央氣象局提供

氣象局 東北季風

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