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營建署估改善完人行空間要100年 專家憂已是國安問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法委員羅致政今針對台灣交通環境邀集專家學者召開公聽會。記者周湘芸／攝影
立法委員羅致政今針對台灣交通環境邀集專家學者召開公聽會。記者周湘芸／攝影

我國交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。立法委員羅致政今邀集專家學者召開公聽會提解方，行政院交通環境資源處長陳盈蓉會中提到，根據營建署報告，要徹底改善人行空間需要100年；逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭現場直言，台灣交通已是國安問題，「我們沒有100年可以等」，應規劃一套國家級道路設計規範。

羅致政表示，我國交通事故死傷數據居高不下，每年近3千人死於交通事故，要擺脫行人地獄刻不容緩，交通部預計4月提出道路交通安全基本法草案，希望公民團體跟專家也提一個版本，讓公部門能跳脫制式觀點參考，上面有好的明確法令才能讓下面遵循。

根據警政署統計，去年取締行經行人穿越線、轉彎未停讓行人共5萬832件，較前年同期3萬2464件增157%；今年光1至2月也有1萬3069件，較去年同期7639件增71%。

陳盈蓉表示，根據營建署報告，要徹底改善人行空間需要100年，行政院已要求優先從校園周邊施作；此外，2013年至今違規罰鍰有1400多件沒被繳納，違規件數也大幅上升，且很多是惡意累犯，代表執法沒有達到嚇阻作用。

鍾慧諭表示，雖然營建署現有一套道路工程設計標準，但沒有約束力，地方政府還是能各做各的，應規劃一套國家級道路設計規範讓地方遵循。陽明交通大學運輸與物流管理系教授邱裕鈞也說，道路工程設計應有系統性標準讓地方執行，同時也應訂定整體改善目標，並非發現單一事故熱點才逐一改善。

台灣交通安全協會副理事長林志學以常見事故為例，針對右轉車不讓行人先行，可縮小轉彎半徑讓車速自然下降；針對直行車不讓行人先行，可外推行人等待位置、縮減穿越處車道。

另外，鍾慧諭指出，台灣考照跟違規記點制度過度寬鬆，歐美及日本等國家對於違規記點處罰很嚴格，只要被記點就是影響3年，台灣只要6個月就除罪，制度不改交安還是不會好，這些都是國安問題。

鍾慧諭

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