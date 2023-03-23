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3年內新婚遊關島享升等！雄獅X星宇獨家包機 4~6月啟航

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
關島是不少夫妻情侶的蜜月首選地。圖／雄獅旅遊提供
關島是不少夫妻情侶的蜜月首選地。圖／雄獅旅遊提供

看好旅遊商機，多架包機將於4月陸續起飛；其中，雄獅旅遊4月1日起攜手星宇航空推出5天4夜美國關島獨家包機，關島觀光局針對包機旅客另外贈送「關島特製收納購物袋」與「關島DFS免稅店線上線下購物優惠券」，搭乘指定班機還可另外獲得價值美金50元的「關島查莫洛風味餐兌換券」。

雄獅旅遊媒體部總經理單葑表示，疫後療癒型的度假更受到市場歡迎，關島是度假勝地，相較東南亞旅遊又更為多元，其中以新婚、親子占比最高，4~6月雄獅將推出獨家22架次的關島包機，3年內新婚參團者、加碼飯店房型升等及SPA等好禮。

關島距離台灣飛行時間僅需3.5小時，時差兩小時，也是距離台灣最近的美國領土，台灣旅客入境關島免簽證，僅需攜帶護照及身分證，此外，只要帶台灣駕照就能在關島享受自駕樂趣。

關島當地也將陸續舉辦多項大型活動，包括關島可可周、關島地球日淨灘活動、關島賽車比賽、關島密克羅尼西亞文化節、關島芒果節、關島電音節等。

關島直航包機預計從4月1日至6月28日，詳細資訊可查：https://event.liontravel.com/zh-tw/guam/tour。

關島活動與體驗多元豐富。圖／雄獅旅遊提供
關島活動與體驗多元豐富。圖／雄獅旅遊提供
關島觀光局台灣辦事處處長嚴樹芬(中)與雄獅旅遊代表單葑(左)共祝包機旅遊順利啟航。圖／雄獅旅遊提供
關島觀光局台灣辦事處處長嚴樹芬(中)與雄獅旅遊代表單葑(左)共祝包機旅遊順利啟航。圖／雄獅旅遊提供
關島水上活動精彩。圖／雄獅旅遊提供
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關島 美國

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