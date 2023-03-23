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應立法保障行人路權 改善道路工程

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「立法保障『行人路權』，並要統一道路設計規範，才能真正保護行人安全！」台灣交通安全協會理事陳威丞23日於公聽會呼籲，道路工程應先改善。公民幫推協會理事長鍾慧諭建議，短期先將行人路權入法，長期需要設立「國家級道路設計規範」；粉專「通勤者之歌」則呼籲駕照要有定期更換制度。

建立安全步行環境

民進黨立委羅致政23日舉行「改善行人交通安全」公聽會，邀請官員與專家學者、民間團體發表意見。陽交大運輸與物流管理系教授邱裕鈞表示，台灣行人非常弱勢，交通事故死亡人數佔85%，公共運輸是解方，但能夠抵達公共運輸的行人道更是關鍵，政府需要將步行環境建立出來。

他建議設立「道路交通安全審核機制」與「人行道評估系統」，設定出公版後可因地制宜，還有改變安全觀念，與居民多溝通。羅致政則說，人行道移除變電箱會牽涉周圍電線桿與旁邊住民權益，還有移除路邊停車格也是，政府要更積極溝通，才能讓行人有更安全行走環境。

道路設計規範入法

公民幫推協會理事長鍾慧諭建議，短期需要制定《道路交通安全法》，保障行人路權為基本權利，並縮減車道寬度，普設標線行人行道，路邊汽、機車停車要全面計時收費；長期來說要制定「國家級道路設計規範」，相關道路設計的規定不能只有行政指導，需要納入法律，道路設計也要增加氣候變遷、生態等元素。

台灣交通安全協會理事陳威丞直言，過去都要求警政署執法以改善交通，但輿論普遍忽略道路設計的重要性，希望營建署能整合行人與車輛的使用需求，改善道路設計。台灣交通安全協會副理事長林志學直言，台灣右轉車、路口直行車不讓行人，除了觀念外，還有設計與停車等問題，需要一同考慮改善。

停讓行人是義務

粉專「通勤者之歌」透過影片直言，汽、機車停讓行人應該要是「義務」，據統計，台灣交通意外有70%是駕駛要負主要責任，為何台灣交通安全教育卻反過來教育行人？另外，許多國家都有規範汽車隔熱紙規範，但台灣沒有，恐導致難取締汽車駕駛使用手機，建議政府限制隔熱紙張貼面積，並使用儀器檢測。

「通勤者之歌」也提到，英國最新的《公路法》明定行人是道路上權利最大者，台灣對於行人規範保障太少，行人享受最少路權，卻要負擔最大義務，呼籲將行人權入法，駕照也要有定期更換的制度。粉專「標線改造台灣路」建議政府仿效日本的「道路構造令」。

隔熱紙需有規範

針對道路問題，營建署官員回應說，以宜蘭為例，寬度12公尺以下的道路佔比70%，如果法定保障人行道1.2公尺，加上公設1公尺，宜蘭多數道路就只剩下3公尺的寬度，但很多民眾有停車需求下，縣市政府就不會收費或劃停車格，未來會鼓勵縣市政府劃設。羅致政則呼籲交通部儘快對隔熱紙立法規範透明度。

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