桃園免費LDCT篩檢8案發現小結節 1人胰臟水泡腫大

桃園市衛生局表示，今年2月23日起針對設籍桃園、40歲以上肺癌高風險族群，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），目前已完成檢查744案，其中有8案發現小結節須進一步追蹤，還有1人經過LDCT檢查另外發現胰臟水泡腫大，已轉介治療。

衛生局說明，LDCT篩檢出來的肺部結節有95%可能是良性，民眾如果篩檢出肺部結節不必太過擔憂，但是要遵循醫囑安排就診。

衛生局指出至3月21日，申請LDCT案數3415件，完成預約1830案，桃園市目前與14家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢服務，服務對象為具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露、空汙及油煙等4大類危險因子的市民，申請人數分別為819人 (24%) 、287人 (8.4%) 、133人 (3.9%) 及2176人 (63.7%)，符合資格者已陸續預約檢查。

衛生局強調，肺癌為國人及桃園市癌症死亡率第1名，肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，主要與肺癌診斷期別有很大的關係。目前第1期的5年存活率將近9成，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，目前LDCT是唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，透過LDCT檢查能夠有效早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率。

因肺癌早期未必有明顯症狀，鼓勵高風險族群可以定期篩檢，才能早期發現、早期治療。低劑量電腦斷層檢查（LDCT）輻射劑量較低，且不需注射顯影劑，過程僅需2至5分鐘，即可掃描整個肺部，找出小於1公分肺部結節。不過LDCT雖然有機會找到早期肺癌，但並不是所有肺癌都可以提早診斷；透過LDCT篩檢出來的肺部結節，有95%可能是良性，應遵循醫囑安排就診，不必太過擔憂，。

衛生局呼籲，為了自己的身體健康還是要勇於拒菸和戒菸，維持良好的生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅。更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。