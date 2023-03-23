大腸瘜肉「冷切除」出血率低 台灣研究將改寫國際指引

大腸癌已經連續15年蟬聯國人10大癌症第一名，每年一萬多人罹癌，國健署補助50到74歲民眾兩年一次糞便潛血檢查，檢查陽性者再做大腸鏡並切除瘜肉，可以降低大腸癌發生率。可惜的是，許多人切除瘜肉後發生出血，「阿不就切個瘜肉，好好的人怎麼搞成這樣」這類抱怨層出不窮，導致許多人聽了就怕，遲遲不願面對大腸鏡檢查，反而錯失良機。

如今台大醫院與、輔大醫院、三軍總醫院、台大新竹分院、嘉義基督教醫院、義大醫院合作，完成全球第一個比較「冷切除」與傳統「熱切除」的大型隨機分派臨床試驗，結果顯示，冷切除後出血的風險低於傳統熱切除，切除時間明顯縮短，術後回到急診或住院的機率比例低，國科會今與6家醫院共同舉辦記者會，說明研究成果。

台灣消化系醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢表示，這次研究證實「冷切除完勝」，獲堪輿頂尖期刊，國際消化系醫學界亦高度矚目，未來可望成為一公分以下大腸瘜肉的標準切除方式，改寫國際相關指引。

研究計畫主持人、台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模表示，希望出血這件事不再讓大腸鏡檢查惡名昭彰，更多人願意好好做篩檢，達到預防大腸癌的最終目的。

邱瀚模表示，傳統的熱切除術和冷切除的共通點，都是要使用一套線圈住瘜肉根部、收緊，即可切除。差別在於熱切除術的線圈可以通電，收緊的同時瞬間加熱至超過攝氏100度，切除同時燒灼血管；冷切除線圈溫度則是常溫、使用拋棄性的線圈，這項耗材只要幾百元。

邱瀚模說，通常熱切除較適合用於一公分以上、較大顆的瘜肉，因為切除之前會用生理食鹽水讓瘜肉浮起，隔著一層水，熱能比較不會燙到旁邊的組織，但如果是較小顆的瘜肉，燙到息肉周邊組織的機會就比較高，臨床上發生嚴重出血機率大約是千分之2.6，需要以內視鏡、血管攝影栓塞等方式止血，有時甚至要輸血。要注意的是，此發生率必有低估，因不包括可以自行止住的輕微出血。

由於冷切除相關研究樣本數少，證據力不足，因此2017年歐洲消化系醫學會的瘜肉切除指引並未強烈建議，小於一公分的大腸瘜肉都使用冷切除。

日本小規模研究發現，熱切除隔天傷口反而擴大了30%，冷切除隔天傷口就縮小了25%且出血較少，呼應台大醫院健檢中心2016年3月起改用冷切除的經驗，術後因出血來急診的病人數大幅縮減，不到原本的一成。

邱瀚模表示，為了向國際社會提出證據力更高的研究，國科會支持台大醫院等6家醫院，從2018至2020年間，將4270名瘜肉在一公分以下的病人隨機分派到熱切組或冷切組，結果顯示，完整切除、回收檢體的比率，兩組一樣好，但熱切除組有8人嚴重出血，冷切除組僅一人。冷切除組也具有檢查時間短、術後急診或住院比例較低等優勢。