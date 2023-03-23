快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大腸瘜肉「冷切除」出血率低 台灣研究將改寫國際指引

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢(右五)、台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模(右六)、國科會副主委陳儀莊(左五)、台大醫院內科部主治醫師張立群(左一)、嘉義基督教醫院胃腸肝膽科主任周莒光(左二)、三軍總醫院腸胃肝膽科主任陳鵬仁(左三)、輔大醫院副院長張吉仰(右四)、義大醫院胃腸肝膽科主治醫師李青泰(右三)，共同發表大腸鏡冷切除瘜肉多中心研究成果。 記者邱宜君／攝影
台大醫院院長吳明賢(右五)、台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模(右六)、國科會副主委陳儀莊(左五)、台大醫院內科部主治醫師張立群(左一)、嘉義基督教醫院胃腸肝膽科主任周莒光(左二)、三軍總醫院腸胃肝膽科主任陳鵬仁(左三)、輔大醫院副院長張吉仰(右四)、義大醫院胃腸肝膽科主治醫師李青泰(右三)，共同發表大腸鏡冷切除瘜肉多中心研究成果。 記者邱宜君／攝影

大腸癌已經連續15年蟬聯國人10大癌症第一名，每年一萬多人罹癌，國健署補助50到74歲民眾兩年一次糞便潛血檢查，檢查陽性者再做大腸鏡並切除瘜肉，可以降低大腸癌發生率。可惜的是，許多人切除瘜肉後發生出血，「阿不就切個瘜肉，好好的人怎麼搞成這樣」這類抱怨層出不窮，導致許多人聽了就怕，遲遲不願面對大腸鏡檢查，反而錯失良機。

如今台大醫院與、輔大醫院、三軍總醫院、台大新竹分院、嘉義基督教醫院、義大醫院合作，完成全球第一個比較「冷切除」與傳統「熱切除」的大型隨機分派臨床試驗，結果顯示，冷切除後出血的風險低於傳統熱切除，切除時間明顯縮短，術後回到急診或住院的機率比例低，國科會今與6家醫院共同舉辦記者會，說明研究成果。

台灣消化系醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢表示，這次研究證實「冷切除完勝」，獲堪輿頂尖期刊，國際消化系醫學界亦高度矚目，未來可望成為一公分以下大腸瘜肉的標準切除方式，改寫國際相關指引。

研究計畫主持人、台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模表示，希望出血這件事不再讓大腸鏡檢查惡名昭彰，更多人願意好好做篩檢，達到預防大腸癌的最終目的。

邱瀚模表示，傳統的熱切除術和冷切除的共通點，都是要使用一套線圈住瘜肉根部、收緊，即可切除。差別在於熱切除術的線圈可以通電，收緊的同時瞬間加熱至超過攝氏100度，切除同時燒灼血管；冷切除線圈溫度則是常溫、使用拋棄性的線圈，這項耗材只要幾百元。

邱瀚模說，通常熱切除較適合用於一公分以上、較大顆的瘜肉，因為切除之前會用生理食鹽水讓瘜肉浮起，隔著一層水，熱能比較不會燙到旁邊的組織，但如果是較小顆的瘜肉，燙到息肉周邊組織的機會就比較高，臨床上發生嚴重出血機率大約是千分之2.6，需要以內視鏡、血管攝影栓塞等方式止血，有時甚至要輸血。要注意的是，此發生率必有低估，因不包括可以自行止住的輕微出血。

由於冷切除相關研究樣本數少，證據力不足，因此2017年歐洲消化系醫學會的瘜肉切除指引並未強烈建議，小於一公分的大腸瘜肉都使用冷切除。

日本小規模研究發現，熱切除隔天傷口反而擴大了30%，冷切除隔天傷口就縮小了25%且出血較少，呼應台大醫院健檢中心2016年3月起改用冷切除的經驗，術後因出血來急診的病人數大幅縮減，不到原本的一成。

邱瀚模表示，為了向國際社會提出證據力更高的研究，國科會支持台大醫院等6家醫院，從2018至2020年間，將4270名瘜肉在一公分以下的病人隨機分派到熱切組或冷切組，結果顯示，完整切除、回收檢體的比率，兩組一樣好，但熱切除組有8人嚴重出血，冷切除組僅一人。冷切除組也具有檢查時間短、術後急診或住院比例較低等優勢。

吳明賢表示，上述研究結果非常重要，2021年就被美國消化系醫學會選為「年度必看期刊之一」，2023年刊登在內科四大頂尖期刊之一《內科學年刊》，期刊甚至為此對外發出新聞。將來臨床指引一定會改變，小於一公分的大腸瘜肉，採用冷切除才是標準治療。

台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模報告大腸鏡冷切除瘜肉多中心研究成果。記者邱宜君／攝影
台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模報告大腸鏡冷切除瘜肉多中心研究成果。記者邱宜君／攝影

台大醫院 醫學院 大腸癌

延伸閱讀

大腸息肉冷切除出血少 台灣研究成果登美醫學期刊

大胃女王菅原初代大腸癌逝！息肉是癌前病變重要警訊 4生活惡習很致命

日大胃王「魔女菅原」菅原初代病逝享年59歲　生前罹大腸癌暴瘦身影曝

大腸癌篩檢男比女少原因曝！糞便潛血檢查8步驟在家自己做

相關新聞

東北季風影響明變天 周六轉涼周日全台有雨

中央氣象局最新預報指出，明天天氣不會像今天暖熱如夏，周六明顯轉涼，降雨機率會更明顯；周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，...

營建署估改善完人行空間要100年 專家憂已是國安問題

我國交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。立法委員羅致政今邀集專家學者召開公聽會提解方，行政院交通環境資源處長陳...

觀測到小對流胞進入北台灣 吳聖宇：台北市一度颳8級風

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下...

一張圖看壯觀雷雨帶在這 專家集氣：召喚春雨 盼往南移動

春雨要來了。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，召喚春雨，希望壯觀的雷雨帶，能在明後天跟著鋒面往南移動，越南...

獨／日本帶蛋入境未申報罰3萬 因是半熟蛋 申報也帶不進來

1名前往日本遊玩的旅客，購買1盒10顆半熟蛋回台，從松山機場入境時被海關查獲，被罰3萬元。檢疫單位說，日本是禽流感疫區，...

上午11時13分花蓮近海規模3.6地震 最大震度4級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦