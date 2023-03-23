快訊

「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平交道事故1女死亡 台鐵：影響17列車 恢復雙線行車

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵斗南、大林車站間發生平交道事故，雙線中斷1.5小時。台鐵局表示，經警方處理後，下午14時31分恢復行車。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵斗南、大林車站間發生平交道事故，雙線中斷1.5小時。台鐵局表示，經警方處理後，下午14時31分恢復行車。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵斗南、大林車站間發生平交道事故，下午1時多發生大卡車與機車撞擊，一名女子當場死亡，雙線中斷1.5小時。台鐵局表示，經警方處理後，下午14時31分恢復行車。台鐵統計，該起事件共影響17列車，累積延誤903分，約2420人受影響。

嘉義縣大林鎮湖仔路平交道下午1點多發生大卡車與機車撞擊事故，其中一名年輕女性被夾在車輪下方，腦漿外溢，臟器外露，當場死亡。

台鐵局表示，大卡車與摩托車在平交道發生車禍，受大卡車與摩托車在平交道上發生車禍影響，自下午1時5分起斗南站至大林站間目前路線中斷，下午1時50分鐵路警察到達，交通隊警察下午1時55分到達現場，目前交通隊蒐證處理中，下午2時31分警察處理完畢，恢復雙線行車。

台鐵表示，平交道設備正常無損壞，統計該起事件共影響17列車，累積延誤903分，約2420人受影響。

台鐵 警察

延伸閱讀

影／嘉義縣湖仔路平交道女騎士遭大貨車撞斃 腦漿外溢、肚破腸流慘死

小貨車闖森鐵平交道撞壞遮斷器 林鐵文資處將追討損失

傳路人打架致台鐵誤點 真相是警方制伏占據平交道男子

今年最奇葩！路人平交道打架 造成台鐵3列車延誤42分

相關新聞

東北季風影響明變天 周六轉涼周日全台有雨

中央氣象局最新預報指出，明天天氣不會像今天暖熱如夏，周六明顯轉涼，降雨機率會更明顯；周日、下周一水氣最多，各地都會降雨，...

營建署估改善完人行空間要100年 專家憂已是國安問題

我國交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為行人地獄。立法委員羅致政今邀集專家學者召開公聽會提解方，行政院交通環境資源處長陳...

觀測到小對流胞進入北台灣 吳聖宇：台北市一度颳8級風

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下...

一張圖看壯觀雷雨帶在這 專家集氣：召喚春雨 盼往南移動

春雨要來了。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，召喚春雨，希望壯觀的雷雨帶，能在明後天跟著鋒面往南移動，越南...

獨／日本帶蛋入境未申報罰3萬 因是半熟蛋 申報也帶不進來

1名前往日本遊玩的旅客，購買1盒10顆半熟蛋回台，從松山機場入境時被海關查獲，被罰3萬元。檢疫單位說，日本是禽流感疫區，...

上午11時13分花蓮近海規模3.6地震 最大震度4級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦