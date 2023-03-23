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平交道事故1女死亡 台鐵：影響17列車 恢復雙線行車
台鐵斗南、大林車站間發生平交道事故，下午1時多發生大卡車與機車撞擊，一名女子當場死亡，雙線中斷1.5小時。台鐵局表示，經警方處理後，下午14時31分恢復行車。台鐵統計，該起事件共影響17列車，累積延誤903分，約2420人受影響。
嘉義縣大林鎮湖仔路平交道下午1點多發生大卡車與機車撞擊事故，其中一名年輕女性被夾在車輪下方，腦漿外溢，臟器外露，當場死亡。
台鐵局表示，大卡車與摩托車在平交道發生車禍，受大卡車與摩托車在平交道上發生車禍影響，自下午1時5分起斗南站至大林站間目前路線中斷，下午1時50分鐵路警察到達，交通隊警察下午1時55分到達現場，目前交通隊蒐證處理中，下午2時31分警察處理完畢，恢復雙線行車。
台鐵表示，平交道設備正常無損壞，統計該起事件共影響17列車，累積延誤903分，約2420人受影響。
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