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觀測到小對流胞進入北台灣 吳聖宇：台北市一度颳8級風
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天台灣北方海面對流發展很旺盛，下午看起來似乎有強降雨下衝的外流（outflow）進入北台灣，外流前緣看得到有排列成線狀的小對流胞，有點像是颮線（squall line）的東西，外流的西北風灌入桃園、台北，帶來強陣風，台北市區的陣風甚至一度來到8級，又到了開始有對流發展的季節，後續變化值得留意。
氣象局說，下午2時至3時左右基隆北海岸及大台北地區有較強陣風。今天各地及澎湖、金門為多雲到晴，僅午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。明天微弱鋒面通過，東北部、東部地區及金門將轉為局部短暫陣雨，中部以北亦轉為零星短暫陣雨的天氣，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；今明兩天金門、馬祖及明天北部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
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