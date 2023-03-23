鋒面逼近 大台北、基隆北海岸下午慎防較強陣風

中央氣象局發布即時天氣訊息指出，鋒面接近，今天下午2時至3時左右，基隆北海岸及大台北地區有較強陣風。氣溫方面，氣象局也發布高溫資訊，包括高雄市、台南市、屏東縣。

氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，今天高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率；台南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局說，台灣各地及澎湖、金門為多雲到晴，僅午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，明天微弱鋒面通過，台灣東北部、東部地區及金門將轉為局部短暫陣雨，中部以北亦轉為零星短暫陣雨的天氣，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲到晴；今明兩天金門、馬祖及明日北部地區易有局部霧或低雲影響能見度。