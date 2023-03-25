2023亞洲最具指標性國際禮品展 將於4/20(四)開展!

一年一度的「台北國際禮品文具暨文創展」，將於4/20(四)在台北世貿一館盛大舉辦。本屆展覽以「設計，點亮生活的耀眼光芒」為主軸，緊扣國際產業趨勢，聚焦3大亮點主題展品，推出6大創新精彩系列活動，展覽內容無與倫比，是今年絕對不能錯過的國際禮品展。即日起，請隨時關注我們的官網，FB＆IG一起追起來，展覽最新消息及活動訊息不漏接。

圖／2023年台北國際禮品文具暨文創展 提供

3大亮點送禮，是門很深的學問，禮品除了美觀與質感外，亦講求創意與風格，本屆禮品展將展出一系列「美學風格」主題展品，展示精緻、獨特和創新的禮贈品、文具、紙藝、徽章、鐘錶及手作工藝陶器等，滿足不同領域、不同用途以及不同年齡層的各式風格需求；加上現代人普遍處於高壓的環境，「舒心療癒」系列主題展品亦為近期最夯商品，如香氛精油、造型香皂、療癒燈飾、異國風情物件，以及超可愛IP圖像角色授權也將在本屆展覽中驚喜現身；最重要的，因氣候變遷引起全球對於環境與生態破壞的反思，環保永續意識隨之而起，展覽更是要走在產業的最前端，洞悉國際趨勢引領浪潮，本屆參展企業為ESG所做的努力，將在「永續生活」系列主題完整呈現。

圖／2023年台北國際禮品文具暨文創展 提供

圖／2023年台北國際禮品文具暨文創展 提供

6大創新精彩活動參觀者於展覽期間完成指定任務，即可獲得「我就愛禮」抽獎機會，另搭配每日主題日之「特別企劃」活動加碼抽獎！同時，本展官方FB及IG亦已開始進行一系列「這廂有禮」抽獎活動，不要懷疑，立刻手刀追蹤起來。為提升展覽互動體驗，本展特設立文創沙龍區，辦理「好享手作」趣味DIY手作系列課程，現場同時於「生活選品坊」展出3大亮點主題精選展品，另特別打造3D布景背牆「禮享角度」，只要找到對的拍攝角度，讓您能有置身在充滿文具禮品世界的效果。除此之外，迎接全面解封，本展洽邀國際重磅買主赴臺觀展採購，並於展期間辦理「行動採購洽談會」，協助參展企業行銷國際。

圖／2023年台北國際禮品文具暨文創展 提供

無論是對於禮贈品業界、文創產業亦或是對於設計愛好者而言，這都是一場2023年絕對不能錯過的盛會。2023台北國際禮品文具暨文創展，敬邀參觀。

● 展出日期： 2023年4月20日-23日，上午9時30分至下午5時30分。

● 展出地點： 台北世貿中心展覽大樓(世貿一館)台北市信義區信義路5段5號

● 入場方式： 🎈專業買主憑QR Code免費入場🎈一般民眾購票入場(票價新台幣100元)🎈4月22、23日開放12歲以下兒童免費入場

立刻預登參觀，Let’s go! 👉🏻<點此連結>