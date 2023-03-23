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疫後通膨弱勢家庭首當其衝 家扶籲捐6000元助貧童

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
小昕靠著勤奮苦讀，逐漸掌握讀書節奏。圖／家扶基金會提供
小昕靠著勤奮苦讀，逐漸掌握讀書節奏。圖／家扶基金會提供

普發現金6000元近日開放登記，預計4月發放。家扶基金會今指出，疫情雖緩和，但物價頻頻上漲，更加衝擊貧困兒少學習需求。今年度家扶基金會在獎助學金尚有1000萬元缺口，急需社會大眾支持，呼籲民眾如有捐款規畫可指定家扶，「用你的選擇，為貧童點亮希望」。

家扶指出，物價上漲全民皆有感，貧困家庭面臨此波漲幅壓力也比別人感受得多。根據主計總處數據顯示，低所得家庭111年年平均消費物價指數（CPI）年增率3.10%，通膨壓力創10年新高，低所得家庭的CPI漲幅高於中、高所得家庭，主因為低所得家庭以食物類占比較高。

家扶扶助家庭有7成為單親及隔代教養家庭，近6成收入未滿2萬5000元。據家扶「弱勢家庭照顧能力與需求調查」顯示，約有8成弱勢家庭曾因經濟受影響，得省吃儉用節省開銷。小昕從小就與爸爸扶持生活，爸爸因洗腎難以到外求職，家中仰賴政府及家扶扶助而勉強度日，成績優異的小昕時常申請各界獎學金來減輕家中負擔。

雖頂著榜首光環進入高中第一志願，卻曾因資源不足在課業上常吊車尾，小昕沒有因生命的考驗而擊倒喪志，艱困中淬煉出積極和自律，靠著自身努力加強學業，近日已獲知錄取台大法律。小昕有感成長環境的資源落差，盼持續精進法律專業，並建立專業諮詢管道予偏鄉和弱勢群體，將成長過程所獲得的善再回饋社會。

家扶說，近期6000元普發現金如何使用掀討論熱度，邀請社會大眾也可選擇將6000元指定捐款給家扶，所捐2000元、3000元和6000元各將支持一名國小、國中和高中職學生獲得穩定學習，幫助貧童點亮希望、安心求學，給予繼續前進的力量。

爸爸 捐款 弱勢家庭

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